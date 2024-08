Die Hellofresh-Aktie erlebt diese Woche einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag verzeichnete das Papier einen Kurssprung von rund 19 Prozent. Der Trend setzte sich am Donnerstag fort, als die Aktie erneut deutlich zulegte. Analysten zeigten sich überrascht von dem geringer als erwartet ausgefallenen Gewinnrückgang. Auch der positive Ausblick des Unternehmens trug zur Euphorie bei den Anlegern bei.

Aktienerwerb durch Hellofresh

Inmitten dieser positiven Entwicklung gab Hellofresh bekannt, den eigenen Aktienanteil erhöht zu haben. Laut einer Stimmrechtsmitteilung stieg der Anteil von zuvor 3,03 Prozent auf nun 5,04 Prozent. Dies entspricht einer Gesamtanzahl von etwa 8,7 Millionen Aktien. Der Schritt unterstreicht das Vertrauen des Managements in die eigene Geschäftsentwicklung und könnte als Signal für weitere positive Impulse gewertet werden. Die Börse reagierte auf diese Nachricht mit anhaltendem Interesse an der Hellofresh-Aktie.

