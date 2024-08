Dynacor Group Inc. verzeichnete im zweiten Quartal 2024 trotz eines Rückgangs der Goldproduktion aufgrund niedrigerer Erzgehalte bemerkenswerte finanzielle Ergebnisse. Der Umsatz stieg um 4,5% auf 67,4 Millionen US-Dollar, während die Bruttobetriebsmarge einen Rekordwert von 10,0 Millionen US-Dollar (14,8% vom Umsatz) erreichte. Dies wurde durch den Anstieg der Goldpreise ab März begünstigt. Das Unternehmen verarbeitete in seiner Anlage Veta Dorada 42.935 Tonnen Erz, was einer Steigerung von 5,4% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Ausblick und Investitionen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostiziert Dynacor einen Umsatz zwischen 265 und 285 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 6-14% gegenüber 2023 entspricht. Das Unternehmen plant Investitionen von bis zu 13 Millionen US-Dollar, unter anderem zur Verbesserung der Effizienz und Kapazität seiner Anlagen. Dynacor beabsichtigt zudem, seine Verarbeitungsaktivitäten auf weitere Länder auszudehnen und hat dafür Ausgaben von 2,7 Millionen US-Dollar eingeplant. Die monatliche Dividende wurde seit Januar 2024 um 16,7% erhöht, was die solide finanzielle Position des Unternehmens unterstreicht.

