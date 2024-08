Kann Shiba Inu (SHIB) jetzt aus dem Abwärtstrend ausbrechen?

Seit dem Jahreshoch Anfang März kennt der SHIB Kurs nur noch die Richtung nach unten. Mittlerweile befindet sich Shiba Inu 71 Prozent vom lokalen Hoch im Jahr 2024 entfernt. Vom Allzeithoch, welches sich im November 2021 gebildet wurde, ist der SHIB Kurs sogar um 84 Prozent gefallen. Laut Daten von IntoTheBlock haben jedoch Investoren in der letzten Zeit die günstigen Preise genutzt, um SHIB in großen Mengen einzukaufen. Kann Shiba Inu nun sein altes Allzeithoch erneut erreichen?

134 Billionen SHIB wurden gekauft

Wie Daten belegen, wurde im Bereich von 0,000008 USD bis 0,000013 USD massiv SHIB gekauft. Insgesamt waren 360.260 Wallet-Adressen an den Käufen beteiligt. In der Shiba Inu Community scheint die Hoffnung rund um den Memecoin somit noch nicht verloren zu sein. Aufgrund der hohen Kaufnachfrage in diesem Bereich, ist davon auszugehen, dass sich die genannte Preiszone nun als Unterstützungszone etablieren wird. Um den Abwärtstrend zu beenden und einen nachhaltigen Bullenmarkt für Shiba Inu einzuläuten, ist es jedoch notwendig, dass wir am gesamten Krypto-Markt eine deutlich bullischere Stimmung zu sehen bekommen. Wichtige News und Updates haben in der Vergangenheit häufig nur zu kurzfristigen Pumps und anschließenden Gewinnmitnahmen geführt.

So hatte das Shiba Inu-Projekt kürzlich beispielsweise einen Hard Fork seiner Shibarium-Blockchain durchgeführt. Der Hard Fork wurde am 9. August 2024 durchgeführt und zielt darauf ab, die Deflation innerhalb des Shiba Inu-Ökosystems zu verstärken. Durch das neue Update werden 70 Prozent der Base Transaction Fees automatisch in SHIB Token umgewandelt und dauerhaft aus dem Umlauf genommen. Seit dem Hard Fork hat die Burn Rate von SHIB um über 4430 Prozent zugenommen. Langfristig soll durch den sinkenden Bestand der SHIB Token auch der Shiba Inu Kurs steigen, allerdings fehlt dafür aktuell die Nachfrage. Schuld an der sinkenden Nachfrage könnte das neue Shiba Shootout Projekt sein, welches den Anschein erwirkt, als könnte es Shiba Inu ernste Konkurrenz machen. Das Projekt ist noch neu und befindet sich aktuell im Presale, sodass frühe Investoren hier günstig einsteigen können.

Mehr über Shiba Shootout erfahren

Shiba Shootout: Der Shiba-Inu-Killer

Shiba Shootout ist ein neues Krypto-Projekt, welches den Hype rund um Memecoins für sich nutzt und zusätzlich Aspekte von Play-to-Earn (P2E)-Gaming in das Projekt einbringt. Shiba Shootout bietet somit einen konkreten Anwendungsfall durch sein P2E-Modell, das nicht nur auf Hype basiert, sondern den Spielern finanzielle Anreize bietet das zugehörige Spiel zu spielen und auch die Token zu halten. Anders sieht es hingegen bei Shiba Inu aus: Shiba Inu begann als ein Memecoin, der allein durch den Hype und die Gier auf die große Rendite bekannt wurde. Ein wirkliches Interesse, die SHIB Token zu halten, besteht hier nicht. Laut Experten könnte Shiba Shootout somit in den nächsten Monaten deutlich relevanter als Shiba Inu werden.

Während Shiba Inu zwar etabliert ist und ein gewisses Standing mit einer starken Community vorzuweisen hat, bietet Shiba Shootout durch seinen Gaming-Ansatz die Möglichkeit, durch einfaches Spielen auf dem Handy Kryptowährungen zu verdienen. Das Spiel hinter Shiba Shootout ist bereits für Android und iOS erhältlich, sodass jeder Investor sich hier seine eigene Meinung bilden kann. Ob Shiba Shootout letztendlich erfolgreicher als Shiba Inu werden kann, ist aktuell schwer vorauszusehen, viele Analysten schätzen die Chancen jedoch gut ein.

Jetzt Shiba Shootout kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.