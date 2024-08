Die Thyssenkrupp Aktie befindet sich weiterhin in einer prekären Lage. Trotz leichter Kursgewinne im XETRA-Handel, bei denen der Anteilsschein zeitweise um 1,7 Prozent auf 3,14 EUR zulegte, bleibt die Gesamtsituation angespannt. Das Papier notiert derzeit nur knapp über seinem 52-Wochen-Tief von 3,07 EUR, das am 15. August 2024 erreicht wurde. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Verlust von 0,13 EUR je Aktie, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten sehen Analysten noch Potenzial in der Thyssenkrupp Aktie. Das mittlere Kursziel wird auf 7,73 EUR taxiert, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,100 EUR je Aktie. Allerdings bleiben Investoren angesichts des schleppenden Konzernumbaus und der schwachen Zahlen vorsichtig. Die Dividendenprognose von 0,150 EUR für das kommende Jahr könnte jedoch für einige Anleger einen Anreiz darstellen.

