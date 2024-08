Canada Growth Fund Inc. ("CGF") und Svante Technologies Inc. ("Svante" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Abscheidung und Beseitigung von Kohlenstoff mit Sitz in Vancouver, Kanada, gaben eine Finanzierungszusage von bis zu 100 Millionen US-Dollar bekannt, um die Planung und den Bau kommerzieller Projekte von Svante zur Abscheidung und Beseitigung von Kohlenstoff in Kanada und den USA zu beschleunigen.

Claude Letourneau, Svante's President CEO at Svante's World Headquarters, the Centre of Excellence for Carbon Capture Removal in Vancouver, BC (Photo: Business Wire)

CGF hat den Auftrag, in kanadische Unternehmen für saubere Technologien zu investieren, die Technologien skalieren, die sich derzeit in der Kommerzialisierungsphase der Entwicklung befinden. Svante ist ein führender Entwickler von Technologien zur Abscheidung und Beseitigung von Kohlenstoff, die über ein erhebliches Potenzial zur Beschleunigung der Emissionsreduzierung in schwer abbaubaren Sektoren weltweit verfügen. Die Investition von CGF ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf seine FOAK (First-of-a-kind)-Einsatzmöglichkeiten zu konzentrieren, während es bestärkt wird, den Möglichkeiten in seiner kanadischen Pipeline Priorität einzuräumen. Das Kapital von CGF unterstützt den laufenden Betrieb in Kanada und wird Svante ermutigen, die Umsetzung von Projekten im In- und Ausland zu beschleunigen und dabei das kanadische geistige Eigentum und die Fertigungskapazitäten zu nutzen.

"CGF bemüht sich, den Einsatz wichtiger kanadischer Technologien zur Kohlenstoffabscheidung zu beschleunigen und die Herstellung und den Export vielversprechender Lösungen zu fördern, um kanadische Technologien international ins Rampenlicht zu stellen", sagte Patrick Charbonneau, President und CEO von Canada Growth Fund Investment Management Inc. ("CGF Investment Management"). "Svante verfügt über enorme Marktchancen, sowohl weltweit als auch hierzulande, und wir freuen uns, das Unternehmen auf seinem Wachstumspfad unterstützen zu dürfen."

CGF wird seine Investition in zwei Tranchen finanzieren: (i) die erste Tranche in Höhe von 50 Millionen US-Dollar wird zur Beschleunigung und Risikominderung der derzeit laufenden kommerziellen FOAK-Projekte verwendet, und (ii) eine potenzielle zweite Tranche wird voraussichtlich an projektspezifische Anforderungen geknüpft sein, um dem Kapitalbedarf von Svante für die Planung und den Bau von Projekten an der Seite der Co-Entwicklungspartner des Unternehmens zu entsprechen.

Claude Letourneau, President und CEO von Svante, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Investition von CGF. Sie hat für Svante eine transformative Wirkung und ergänzt die 145-Millionen-US-Dollar-Investition in unsere neue Produktionsanlage für Filter zur Kohlenstoffabscheidung und -entfernung, die derzeit in Vancouver gebaut wird. Dadurch wird unser Angebot an integrierten Projektentwicklungsdiensten gestärkt, mit dem wir unseren Kunden helfen können, das Risiko von FOAK-Projekten zu verringern, indem wir sowohl unsere interne Projektentwicklungsberatung als auch die Finanzierung bereitstellen. Dieses neue Angebot überbrückt die Lücke für unsere Kunden, da es sie in die Lage versetzt, eine endgültige Investitionsentscheidung zu treffen."

Die wichtigsten Punkte der Transaktion

CGF wird bis zu 100 Mio. USD in Svante über Wandelanleihe(n) investieren, um die Entwicklung der innovativen Kohlenstoffabscheidungstechnologie von Svante voranzutreiben.

Die Investition wird in zwei Tranchen getätigt: Die erste Tranche in Höhe von 50 Mio. USD wird sofort ausgezahlt, und die zweite Tranche in Höhe von 50 Mio. USD kann für die Planung und den Bau von Projekten zur Kohlenstoffabscheidung mit Schwerpunkt auf kanadischen Projekten in Anspruch genommen werden, sofern beide Organisationen zustimmen.

Svante baut eine 141.000 Quadratfuß große Anlage in Burnaby, BC, Kanada, die Filter produzieren wird, die in der Lage sind, jährlich 10 Millionen Tonnen CO2 zu erfassen, und als globaler Hauptsitz und F&E-Zentrum des Unternehmens dienen wird.

Die Erlöse aus der ersten Investitionstranche werden für die kommerzielle Entwicklung und die FOAK-Projektfinanzierung verwendet.

Die Investition entspricht dem Auftrag von CGF, da sie ein führendes kanadisches Cleantech-Unternehmen unterstützt, kanadisches geistiges Eigentum und Arbeitsplätze schützt und die Entwicklung kanadischer Projekte und Innovationsaktivitäten fördert.

Die Investition wird den Einsatz der innovativen Kohlenstoffabscheidungstechnologie von Svante beschleunigen, die das Potenzial hat, die weltweiten CO2-Emissionen wesentlich zu reduzieren.

Mit dieser Investition wagt CGF zum ersten Mal den Schritt nach British Columbia und unterstützt damit lokale Arbeitsplätze in der Provinz, während es sein Investitionsportfolio diversifiziert.

Der Markt für Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung sowie für Kohlenstoffentfernung wächst, wobei unterstützende Vorschriften in Kanada, den USA und Europa in Kraft sind, was den steigenden Bedarf an Emissionsminderungs- und -entfernungstechnologien unterstreicht.

Über CGF

CGF ist ein 15 Milliarden US-Dollar schweres öffentliches Investitionsvehikel, das dazu beiträgt, privates Kapital für den Aufbau einer umweltfreundlichen Wirtschaft in Kanada zu gewinnen, indem es Investitionsinstrumente einsetzt, die bestimmte Risiken auffangen, um private Investitionen in kohlenstoffarme Projekte, Technologien, Unternehmen und Lieferketten zu fördern.

CGF tätigt strategische Investitionen, um Kanada dabei zu helfen, die folgenden nationalen wirtschaftlichen und klimapolitischen Ziele zu erreichen:

Emissionen reduzieren und Kanadas Klimaziele erreichen; die Einführung von Schlüsseltechnologien wie kohlenstoffarmer Wasserstoff und CCS vorantreiben; Unternehmen aufbauen, die Arbeitsplätze schaffen, die Produktivität steigern und für sauberes Wachstum in neuen und traditionellen Sektoren der kanadischen Industrie sorgen; die Beibehaltung des geistigen Eigentums in Kanada fördern; und Kanadas Reichtum an natürlichen Ressourcen nutzen und kritische Versorgungsketten stärken, um Kanadas künftiges wirtschaftliches und ökologisches Wohlergehen zu sichern.

Weitere Informationen über den Auftrag von CGF, die strategischen Ziele, die Auswahlkriterien für Investitionen, den Umfang der Investitionstätigkeit und die Palette der Investitionsinstrumente finden Sie unter www.cgf-fcc.ca.

Über CGF Investment Management

Im Haushalt 2023 kündigte die Regierung von Kanada an, dass PSP Investments über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft als Investmentmanager für CGF fungieren wird. CGF Investment Management wurde gegründet, um als unabhängiger und exklusiver Investmentmanager von CGF zu agieren.

Über Svante

Svante ist ein zielgerichtet arbeitender, führender Anbieter von Lösungen zur Abscheidung und Beseitigung von Kohlenstoff. Das in Vancouver (Kanada) angesiedelte Unternehmen produziert nanotechnische Filter und modulare Rotationsschütz-Maschinen, die CO2 auf umweltverträgliche Weise aus Industrieemissionen und der Luft abscheiden und entfernen. Svante gehört zu den 2024 Global Cleantech 100, den XB100 World's Top 100 Deep Tech Companies der XPRIZE Foundation und wurde von Corporate Knights im Ranking Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies auf den zweiten Platz positioniert. Weitere Informationen finden Sie unter www.svanteinc.com. Folgen Sie Svante auch auf LinkedIn unter www.linkedin.com/svantesolutions.

