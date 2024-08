Die Kursabstürze an den weltweiten Börsen haben Anleger Anfang August schockiert. Steht der große Knall etwa noch bevor? Das muss nicht unbedingt sein. Anleger sollten aber so oder so eine Sache beachten. Für eine kurze Zeit sah es so aus, dass der 2022 gestartete Bullenmarkt sein Limit im August 2024 erreicht hat. Weltweit fielen plötzlich die Börsenkurse, vor allem der japanische Leitindex Nikkei und Tech-Aktien wie Nvidia mussten ordentlich einstecken. ...

