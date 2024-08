© Foto: Alexander Schimmeck - unsplash.com



Die Aktie von Albemarle ist in dieser Woche auf ein neues Mehrjahrestief gefallen. Haben die Käufer überhaupt noch eine Chance? Der Blick in den Chart!Um 45 Prozent hat sich die Aktie von Lithiumwert Albemarle seit dem Jahreswechsel verbilligt. Ein Ende der Talfahrt ist bislang nicht in Sicht. Nicht einmal von der steilen Erholungsrallye des Gesamtmarktes nach dem crashartigen Ausverkauf am Montag vergangener Woche hat die Aktie profitieren können. Aktie folgt Lithiumpreisen auf neue Mehrjahrestiefs Trotz eines Anstieges von fast 9 Prozent am Donnerstag steht gegenüber der Vorwoche ein Minus von zwei Prozent zu Buche. Grund für die anhaltende Krisenstimmung in der Aktie sind neben den …