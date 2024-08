ATLANTA, Aug. 16, 2024, ein führendes Unternehmen im Bereich KI-gesteuertes Polymerdesign, freut sich, die bevorstehende Integration des fortschrittlichen Sprachmodells ASKPOLY in sein Flaggschiff PolymRize , die Software zur Vorhersage von Polymereigenschaften und generativen Gestaltung, bekannt zu geben.



Revolutionierung der Polymerwissenschaft mit fortschrittlichen Sprachmodellen

ASKPOLY nutzt die neuesten Entwicklungen bei großen Sprachmodellen (LLMs), Pre-Training, Feinabstimmung und den in Polymer-Korpora eingebetteten umfangreichen Wissensbestand. ASKPOLY kann zur Vorhersage von Eigenschaften, Generierung neuer chemischer Polymere und Optimierung von Verbundwerkstoffen oder Formulierungen in natürlicher Sprache abgefragt werden. Die Software wurde als Ergänzung und Verbesserung der Vorhersagefähigkeit von PolymRize entwickelt.

Anhand der Wissensdatenbank von Matmerize und eines umfassenden Polymerkorpus trainiert, ermöglicht ASKPOLY genaue Eigenschaftsvorhersagen für reine Polymere und Verbundwerkstoffe. Benutzer können ASKPOLY mit eigenen Daten und Texten optimieren, sodass hochpräzise, individuelle Vorhersagen und Designs möglich sind. Alle Benutzerdaten werden vertraulich und sicher behandelt und niemals weitergegeben.

Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Vorhersagegenauigkeit

Die Implementierung von ASKPOLY in PolymRize bietet eine intuitive Benutzererfahrung und steigert gleichzeitig schrittweise und kontinuierlich die Vorhersagegenauigkeit, Flexibilität und Generalisierbarkeit der Plattform. ASKPOLY ermöglicht den Benutzern die Interaktion mit dem System durch Abfragen in natürlicher Sprache und erleichtert somit die verlustfreie Nutzung früheren Wissens.

Die Integration von ASKPOLY in PolymRize bietet Chemikern und Wissenschaftlern in der Forschung und Entwicklung fortschrittliche KI-Tools über eine intuitive Schnittstelle, die den Polymerdesign- und -entwicklungsprozess für eine Reihe industrieller Anwendungen optimiert.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

Ein Bekenntnis zur Innovation

"Matmerize hat sich der Verschiebung der Grenzen im Bereich Polymerdesign verschrieben, indem wir Pionierarbeit leisten und die KI für Materialien voranbringen," erklärte Rampi Ramprasad, CEO von Matmerize, Inc. "Die Integration von ASKPOLY in PolymRize erweitert nicht nur die Fähigkeiten der Plattform, sondern unterstreicht auch unsere Verpflichtung, unseren Kunden die neuesten Tools zur Transformation der Polymerforschung und -entwicklung zur Verfügung zu stellen."

Über Matmerize, Inc.

Das 2021 gegründete Unternehmen Matmerize, Inc. ist führend im Bereich KI und maschinelles Lernen in der Materialwissenschaft. Mit dem Anspruch, die Entwicklung und das Design von Materialien zu revolutionieren, bietet Matmerize innovative Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Forschungs- und Entwicklungsprozesse optimieren können. Die PolymRize Plattform stellt die Verpflichtung von Matmerize zur Exzellenz unter Beweis, indem sie hochmoderne Technologie mit umfassender Erfahrung in der Polymerindustrie kombiniert.

Weitere Informationen über ASKPOLY und PolymRize erhalten Sie unter www.matmerize.com oder kontaktieren Sie uns unter info@matmerize.com .

Kontakt: