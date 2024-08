FRANKFURT (dpa-AFX) - Gemilderte Rezessionssorgen in den USA dürften den Dax auch am Freitag in der Gewinnspur halten. Etwas weniger als zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 18.214 Punkte. Damit zeichnet sich ein positiver Ausklang einer starken Erholungswoche ab, in der der Leitindex gemessen an der aktuellen Indikation einen Zuwachs von bislang 2,8 Prozent verbucht hat. Seine Monatsverluste hat er inzwischen größtenteils aufgeholt.

Preis- und Inflationsdaten aus den USA hatten bereits zur Wochenmitte die Gemüter beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Starke US- Einzelhandelsumsätze festigten am Vortag den Eindruck, dass die Rezessionssorgen in den Vereinigten Staaten übertrieben gewesen sein könnten und die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald senken dürfte.

Die starke Zahl der Einzelhandelsumsätze sei kein wasserfester Beweis für eine in nächster Zeit robuste US-Konjunktur, aber sie sei eine notwendige Bedingung für diese Sicht, sagte am Morgen der Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank./ajx/mis