Der DAX hat am Donnerstag deutlich zulegen können. Er gewann am Ende 1,7 Prozent auf 18.183,24 Zähler und verzeichnete damit den achten Gewinntag in Folge. Und auch zum Wochenschluss könnte der deutsche Leitindex noch etwas zulegen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent höher auf 18.214 Punkte.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss extrem ruhig. Am Nachmittag werden in den USA vorläufige Daten des Konsumklimas der Uni Michigan für März veröffentlicht. Auf Unternehmensseite steht ...

