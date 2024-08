Die Deutsche Telekom-Aktie gerät unter Druck, nachdem bekannt wurde, dass ihre US-Tochter T-Mobile US eine empfindliche Strafe zahlen muss. Das Committee on Foreign Investment in the United States (Cfius) verhängte eine Geldbuße von rund 60 Millionen US-Dollar wegen Verstößen gegen nationale Sicherheitsauflagen. T-Mobile US soll es versäumt haben, unbefugten Datenzugriff rechtzeitig zu melden und angemessene Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Diese Entwicklung könnte sich negativ auf den Aktienkurs der Deutschen Telekom auswirken, der in den letzten Tagen von positiven Inflationsdaten in den USA profitiert hatte.

Auswirkungen auf den Börsenhandel

Der deutsche Leitindex DAX, in dem die Deutsche Telekom-Aktie gelistet ist, zeigte sich zuletzt robust und näherte sich der 18.000-Punkte-Marke. Die [...]

