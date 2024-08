DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Applied Materials hat im dritten Geschäftsquartal angesichts der ernormen Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) einen höheren Umsatz und Gewinn erzielt. Das Halbleiterausrüstungsunternehmen meldete für die drei Monate bis zum 28. Juli einen Nettogewinn von 1,71 Milliarden US-Dollar oder 2,05 US-Dollar je Aktie. Im gleichen Quartal des Vorjahres waren es 1,56 Milliarden US-Dollar oder 1,85 US-Dollar je Aktie. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,12 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung laut Factset von 2,03 US-Dollar. Der Umsatz stieg den weiteren Angaben zufolge um 5,5 Prozent auf 6,78 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 6,68 Milliarden US-Dollar gerechnet. Chief Executive Gary Dickerson sagte, dass das Rennen um die KI-Führerschaft die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens antreibt. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres erwartet Applied Materials einen Umsatz von 6,93 Milliarden US-Dollar, plus/minus 400 Millionen US-Dollar. Analysten rechnen mit einem Umsatz von 6,92 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen prognostiziert einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,00 und 2,36 US-Dollar. Analysten erwarten einen Gewinn von 2,14 US-Dollar je Aktie.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juli Baubeginne PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: +3,4% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August PROGNOSE: 66,6 zuvor: 66,4

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.578,75 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.649,50 +0,3% Nikkei-225 37.888,77 +3,2% Hang-Seng-Index 17.437,29 +1,9% Kospi 2.695,39 +1,9% Shanghai-Composite 2.878,72 +0,0% S&P/ASX 200 7.948,00 +1,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Angetrieben von guten US-Vorgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang mit teils deutlichen Aufschlägen. Überraschend starke US-Einzelhandelsdaten haben die Sorgen vor einer möglichen Rezession in den USA zerstreut, die zuletzt für Turbulenzen an den Aktienmärkten gesorgt hatten. Zugleich blieb die Zinssenkungsfantasie aber erhalten, wobei der Markt nun aber wieder eher auf einen normalen Zinsschritt nach unten um 25 Basispunkte und nicht einen großen um 50 im September setzt. Besonders deutlich fallen die Aufschläge in Tokio aus, wo der Nikkei-225 um 3,2 Prozent steigt. Der Kospi in Seoul legt nach der Feiertagspause am Vortag um 1,9 Prozent zu. Beide Handelsplätze verzeichnen die stärksten Gewinne im Wochenverlauf in der Region und sind auf Kurs für Wochengewinne zwischen 7 und 8,5 Prozent. Sie erholen sich damit von vier aufeinanderfolgenden Wochen mit Verlusten. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verzeichnet ein Plus von 1,9 Prozent, angetrieben von deutlichen Aufschlägen bei JD.com und Alibaba. Für Alibaba geht es 4,1 Prozent nach oben, obwohl die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal hinter den Erwartungen der Analysten geblieben sind. Hier stützen Spekulationen, dass der Konzern sein Listing in Hongkong aufwerten will, um auch Käufe durch Anleger vom chinesischen Festland zu ermöglichen. JD.com steigen um 8,2 Prozent. Der E-Commerce-Konzern hat den Gewinn im zweiten Quartal nahezu verdoppelt. Die Citi-Analysten bezeichnen den deutlichen Anstieg des bereinigten Gewinns als "stark". Bei den Einzelwerten in Seoul gewinnen Hyundai Motor 5,8 Prozent. Das Unternehmen hat ein sicheres Batterie-System für Elektrofahrzeuge vorgestellt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 40.563,06 +1,4% 554,67 +7,6% S&P-500 5.543,22 +1,6% 88,01 +16,2% Nasdaq-Comp. 17.594,50 +2,3% 401,90 +17,2% Nasdaq-100 19.490,15 +2,5% 467,47 +15,8% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 0,88 Mrd 0,50 Mio Gewinner 2.179 1.613 Verlierer 639 1.171 Unverändert 58 84

Sehr fest - Überraschend starke Einzelhandelsumsätze und wöchentliche Arbeitsmarktdaten verdrängten Rezessionssorgen und sorgten gepaart mit der Zinssenkungserwartung für Kauflaune. Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher. Am Markt verstärkte sich mit den Daten auch die Erwartung, dass die Fed die Zinsen im September um 25 Basispunkte senken wird und keinen großen Schritt von 50 Basispunkten benötigt. Keine klare Tendenz war aus einer Fülle weiterer Konjunkturdaten abzulesen. Passend zu den starken Einzelhandelsdaten gab es auch noch besser als erwartete Ergebnisse von Walmart. Zudem wurde auch der Jahresausblick angehoben. Für die Aktie ging es um 6,6 Prozent aufwärts. Cisco Systems verteuerten sich um 6,8 Prozent, nach übertroffenen Umsatz- und Gewinnkennziffern im vierten Geschäftsquartal. Zudem hatte der Konzern ein Restrukturierungsprogramm angekündigt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,10 +13,9 3,96 -32,3 5 Jahre 3,79 +11,1 3,68 -20,9 7 Jahre 3,83 +9,9 3,73 -14,3 10 Jahre 3,92 +8,2 3,84 3,8 30 Jahre 4,18 +5,3 4,12 20,6

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen nach den robusten US-Einzelhandelsumsätzen deutlich. Mit den guten Einzelhandelsdaten sei die Dringlichkeit eines aggressiven Kurswechsels der Fed, mithin eines großen Zinssenkungsschritts im September etwas zurückgegangen, kommentierten die Ökonomen von Wells Fargo.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0985 +0,1% 1,0973 1,1014 -0,5% EUR/JPY 163,70 -0,1% 163,83 162,13 +5,2% EUR/GBP 0,8530 -0,1% 0,8536 0,8570 -1,7% GBP/USD 1,2878 +0,2% 1,2856 1,2851 +1,2% USD/JPY 149,01 -0,2% 149,32 147,21 +5,7% USD/KRW 1.358,49 -0,6% 1.366,33 1.356,34 +4,7% USD/CNY 7,1367 -0,0% 7,1373 7,1265 +0,5% USD/CNH 7,1769 -0,1% 7,1809 7,1578 +2,0% USD/HKD 7,7947 -0,0% 7,7965 7,7898 -0,2% AUD/USD 0,6631 +0,3% 0,6612 0,6624 -2,6% NZD/USD 0,6020 +0,5% 0,5988 0,6007 -4,8% Bitcoin BTC/USD 58.233,90 +1,1% 57.607,50 58.068,45 +33,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar machte nach den Einzelhandelsdaten und mit den steigenden US-Marktzinsen auf breiter Front deutlich Boden gut. Der Dollarindex verbesserte sich um 0,4 Prozent. Die Daten zeigten, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin im Wachstum befinde und könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinsen moderater zu senken, als bislang vom Markt erwartet, hieß es. Dies habe den Dollar gestützt. Der Euro fiel zurück unter die 1,10er Marke.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,77 78,16 -0,5% -0,39 +9,0% Brent/ICE 80,73 81,04 -0,4% -0,31 +7,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten nach den kräftigen Vortagesabgaben um bis zu 1,5 Prozent zu. Mit den guten US-Einzelhandelsdaten seien die Sorgen hinsichtlich der Nachfrage wieder gedämpft worden, hieß es. Sie waren am Vortag durch einen unerwarteten Anstieg der US-Öllagerdaten geschürt worden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.455,11 2.456,48 -0,1% -1,37 +19,0% Silber (Spot) 28,15 28,43 -1,0% -0,27 +18,4% Platin (Spot) 954,60 957,50 -0,3% -2,90 -3,8% Kupfer-Future 4,14 4,15 -0,4% -0,02 +4,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für den Goldpreis ging es leicht aufwärts. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 2.455 Dollar. "Mit einer möglichen Zinssenkung am Horizont könnten die Renditen verschiedener Asset-Klassen sinken, was Gold noch attraktiver macht", so Alex Ebkarian, Chief Operating Officer bei Allegiance Gold.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

BAYER

Im Streit um die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat hat Bayer in den USA vor Gericht einen wichtigen Sieg errungen. Ein Berufungsgericht in Philadelphia entschied in einem Fall zugunsten der Tochter Monsanto, in dem es um die Frage ging, ob das Unternehmen die Nutzer des Mittels Roundup vor dem Krebsrisiko hätte warnen müssen.

SAINT-GOBAIN

übernimmt den mexikanischen Anbieter von Bauchemikalien Ovnier für 815 Millionen US-Dollar in bar. Der Preis entspricht etwa dem 13-fachen des EBITDA von Ovniver 2024.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2024 01:48 ET (05:48 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.