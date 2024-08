Kontinuität bleibt für N26 ein schwieriges Thema. Die Fluktuation auf Management-Ebene bei der Neobank ist weiterhin hoch, wie der neueste Abgang von Jan Stechele zeigt. Stechele war zuletzt als Chief Regulatory Officer tätig und kam 2022 als Director of Banking Excellence zu N26. Keine drei Jahre an Bord, wird er das Unternehmen Ende September verlassen, wie es in einer Mitteilung heißt. Stechele war im Frühjahr 2023 interimistisch in den Vorstand berufen worden. Wie bereits seit Längerem geplant, werde Risikovorständin Carina Kozole seine Aufgaben übernehmen. "Kozole und Stechele arbeiten bereits seit Kozoles Eintritt in das Unternehmen im November 2023 sehr eng zusammen", versucht N26 die Öffentlichkeit zu beschwichtigen. Denn ...

