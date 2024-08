The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.08.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.08.2024



ISIN Name

DE000A382517 SOLARNATIVE ANL 24/29

DE000NLB34S4 NORDLB 23/24

DE000BU0E089 BRD USCHAT.AUSG.23/09

DE000A1TNDP1 AAREAL BANK MTN.HPF.S.201