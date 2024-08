Das überarbeitete Diablo-Konzept des Restomod-Herstellers verbindet klassische Ästhetik mit modernster Technologie und lässt auf das Markenethos von Luxus, Innovation und Leistung blicken.

Eccentrica, ein in San Marino ansässiger Restomod-Hersteller, hat beim Motorsporttreffen "The Quail" den voll fahrtüchtigen Eccentrica V12 weltweit vorgestellt, eine moderne Interpretation des legendären Lamborghini Diablo. Das in limitierter Auflage produzierte Fahrzeug kombiniert die klassische Ästhetik des Diablo mit modernster Technologie und wartet erstmals mit einem kraftvollen neuen 60°-V12-Saugmotor auf.

Unter der Haube des Eccentrica V12 befindet sich ein 5,7-Liter-V12-Motor, der von den Diablos der ersten Generation Anfang der 90er Jahre abgeleitet wurde und eine beeindruckende Leistung von 550 PS und 600 Nm Drehmoment liefert. Der Motor ist mit einem neuen speziell angefertigten 6-Gang-Getriebe gekoppelt, das aktualisierte Übersetzungen und ein neues Servolenkungssystem für optimale Leistung bietet eine Funktion, die in der ersten Serie des Diablo (1991-1994) fehlte. Neue Nockenwellen, eine elektronische Drosselklappe und ein optimiertes Schwungrad steigern die Leistungsfähigkeit des Eccentrica und sorgen für beeindruckende 550 PS, mit einer progressiveren Leistungsabgabe im Vergleich zum Originalmotor und einer beträchtlichen Steigerung der Höchstgeschwindigkeit um 10 km/h im Vergleich zum ohnehin schon blitzschnellen Diablo, wodurch eine geschätzte Höchstgeschwindigkeit von 335 km/h erreicht wird.

Emanuel Colombini, Gründer und President von Eccentrica, drückte seine Begeisterung für das Projekt aus: "Der Eccentrica V12 ist ein persönliches Passionsprojekt, das aus meiner lebenslangen Bewunderung für den Lamborghini Diablo entstanden ist. Obwohl ich das ursprüngliche Design sehr bewundere, wollte ich das Fahrerlebnis verbessern. Was Sie heute hier sehen, ist das Ergebnis der Arbeit unseres Ingenieurteams an einem Auto, das die Grenzen dessen, was bisher hinsichtlich Technologie und Leistung möglich war, sprengt. Es ist ein absolut moderner Hypercar mit dem Herz und der Seele eines Klassikers aus den 90ern."

Zu den weiteren technischen Verbesserungen gehören die Verstärkung der Fahrwerkskomponenten durch Verbundwerkstoffe und eine Doppelquerlenkeraufhängung, die mit aktiven Stoßdämpfern von TracTive aufgerüstet wurde. Dieses fortschrittliche Setup ermöglicht drei verschiedene Einstellungen und verfügt über ein System zur Anhebung der Vorderachse, das dem Fahrer ein sanftes und reaktionsschnelles Fahrverhalten garantiert. Das Fahrzeug ist außerdem mit einer völlig neuen, von Capristo entwickelten Auspuffanlage ausgestattet, die für ein aufregendes Erlebnis sorgt.

Was die Bremsfähigkeiten betrifft, so ist der Eccentrica V12 mit einem innovativen BREMBO-Bremssystem ausgestattet, das die ersten mattschwarz lackierten Bremssättel der Marke bietet. Diese fortschrittliche Technologie sorgt für eine überlegene Bremsleistung und gewährleistet optimale Sicherheit auf der Straße. Darüber hinaus sorgen die Pirelli P Zero Trofeo R-Reifen für eine verbesserte Straßenlage, was mehr Grip, Sicherheit und höhere Geschwindigkeiten bedeutet, während die neuen speziell angefertigten 19-Zoll-Felgen, die aus einer Aluminiumlegierung geschmiedet wurden, leichter und größer sind und ein strafferes Fahrgefühl bieten.

Die Innenausstattung des Eccentrica V12 bringt klassisches Design und moderne Innovation in ein ausgewogenes Verhältnis. Unter Beibehaltung der retro-futuristischen Ästhetik des Diablo integriert das Cockpit nahtlos modernste Technologie in das Lenkrad, die Armaturen, ein neues digitales Infotainmentsystem sowie eine Rückfahrkamera, die im Rückspiegel und den Bedienelementen untergebracht ist, und bietet den Fahrern ein immersives und hochmodernes Fahrerlebnis.

Um das sensorische Erlebnis abzurunden, ist der Eccentrica V12 mit einem vollständig maßgeschneiderten Marantz-Audiosystem ausgestattet. Sorgfältig entwickelt mit hochwertigen Materialien, Lautsprecherpositionen und Komponenten, ergänzt dieses außergewöhnliche Soundsystem das Fahrerlebnis und verwandelt jede Fahrt in ein unvergessliches und sinnlich bereicherndes Erlebnis.

Um Exklusivität und Einzigartigkeit zu gewährleisten, werden nur 19 Modelle produziert, die alle hochgradig an die Spezifikationen des Eigentümers angepasst werden können. Die ersten Auslieferungen beginnen im Sommer 2025.

Die Vorstellung beim Motorsporttreffen The Quail folgt auf die kürzliche Ernennung des Branchenvisionärs Maurizio Reggiani zum Berater von Eccentrica. Mit jahrzehntelanger Erfahrung bei Maserati, Bugatti und als ehemaliger CTO und Vice President of Motorsport bei Lamborghini wird Reggiani strategische und technische Beratung bieten, Innovationen fördern und während der Produktionsphase des Eccentrica sein Expertenwissen einbringen.

ÜBER ECCENTRICA CARS

Eccentrica Cars, mit Sitz in der Republik San Marino und unter der Leitung von Emanuel Colombini, ist auf hochmoderne Automobiltechnik und Design spezialisiert. Inspiriert vom ikonischen Lamborghini Diablo strebt Eccentrica Cars danach, außergewöhnliche Automobile zu schaffen, die von der Nostalgie der 90er Jahre geprägt sind und die Zukunft der Hochleistungsfahrzeuge neu definieren. Mit einer hochmodernen Lösung, die sich durch bahnbrechendes Design und unvergleichliche Handwerkskunst auszeichnet, bietet Eccentrica Cars ein unvergleichliches Fahrerlebnis für Enthusiasten auf der ganzen Welt. Eccentrica Cars hat es sich zur Aufgabe gemacht, Restomods zu entwickeln, die Tradition huldigen und gleichzeitig die Grenzen der Innovation erweitern. Das Diablo-Restomod-Projekt mit dem Namen Eccentrica V12 verkörpert diese Philosophie und bietet ein Auto, das seine legendäre Persönlichkeit beibehält und gleichzeitig moderne technische Fortschritte integriert. Von der maßgeschneiderten Karosserie aus Carbonfaser bis hin zu den aktualisierten Elektroniksystemen und modernsten Materialien wird jedes Detail sorgfältig gestaltet, um ein aufregendes Fahrerlebnis zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter eccentricacars.com

