Frankfurt am Main (ots) -Das in Europa führende Insurtech CLARK beruft zum 1. September 2024 drei weitere Mitglieder in den Vorstand und besetzt damit strategische Fokusthemen auf oberster Führungsebene.Für die nächste Entwicklungsphase legt der digitale Versicherungsmakler CLARK strategische Schwerpunkte auf oberster Managementebene, um sich auf profitables Wachstum zu konzentrieren und das Geschäftsmodell in den bestehenden europäischen Märkten nachhaltig zu skalieren. Unter der Leitung von Benedikt Kalteier setzt CLARK bei der Erweiterung des Vorstandsteams um drei weitere Mitglieder auf bestehende und neue Kompetenzen:- Vicky van Asbroeck übernimmt die Rolle des Chief Financial Officer mit dem Schwerpunkt Investor Relations & Finanzen. Sie startet im September bei CLARK und war zuvor CFO des Online-Sprachlernmarktplatzes Preply.- Daniel Steinhoff, der seit 2 Jahren als Chief Compliance Officer und General Counsel bei CLARK tätig ist, fokussiert sich auf die Regulierung der Dienstleistungen von CLARK.- Balázs Gáti treibt als Chief Product & Technology Officer seit Ende 2023 die Produkt- und Innovationsstrategie von CLARK voran. Zuvor war er als General Manager Insurance für Revolut in UK tätig.CLARK Mitgründer Christoph Lodde bleibt als Vorstandsmitglied ein fester Bestandteil von CLARK und wird für die weitere Expansion des Unternehmens in Europa verantwortlich sein.CLARK's Aufsichtsrat, der die neuen Mitglieder berufen hat, lobt sie für ihre strategische Vision und Expertise: "Mit Vicky van Asbroeck, Daniel Steinhoff und Balázs Gáti in diesen offiziellen Schlüsselpositionen ist CLARK sehr gut aufgestellt für die nächste Phase des Wachstums und der Innovation. Unter der Leitung von Benedikt Kalteier sind wir überzeugt, dass CLARK bedeutende Meilensteine erreichen, seinen Erfolg fortsetzen und einen bleibenden Einfluss auf die Branche haben wird", sagt der derzeitige Vorsitzende Adam Felesky.Benedikt Kalteier, CEO von CLARK, fügt hinzu: "Ich bin überzeugt, dass die Expertise der neuen Mitglieder uns helfen wird, konsistent unsere Mission zu erfüllen, den Versicherungsexperten in der Tasche unserer Kunden zu etablieren und ihre Welt zu schützen. Während wir die nächsten gemeinsamen Schritte auf dieser Reise unternehmen, blicke ich mit Zuversicht darauf, dieses Unternehmen gemeinsam weiterzuentwickeln - mit einem klaren Fokus auf profitables Wachstum und unsere weitere Expansion in Europa."Über CLARKCLARK ist eines der weltweit führenden Insurtechs und hat die Mission, einen Versicherungsexperten in der Hosentasche anzubieten. Dank der mobilen App können Kund:innen auf bequemste Weise ihre Versicherungen digital verwalten, vergleichen und verbessern. CLARK hat es sich zum Ziel gesetzt, der am schnellsten wachsende und effizienteste Versicherungsmakler in Europa für Privatkund:innen zu werden. Das Insurtech wird dabei von Investoren wie Allianz X, Portage, White Star Capital, Yabeo und Tencent unterstützt. Unter dem Dach der CLARK Group finden sich rund 30 Marken, die mehr als 2 Millionen Kund:innen die bestmögliche Versicherungserfahrung bieten. Von den Offices in Frankfurt (Headquarter), Berlin, Saarbrücken, Bristol, Leiden, Paris und Zürich gestalten über 750 Mitarbeitende eine digitale Versicherungswelt.Pressekontakt:Intern. CLARK PR Teampress@clark.iowww.clark.io/pressOriginal-Content von: Clark Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139186/5844644