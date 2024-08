© Foto: picture alliance / zz/NPX/STAR MAX/IPx



Schwieriger Börsentag für Snowflake: Wells Fargo hat die Snowflake-Aktie von Übergewichten auf Gleichgewichten herabgestuft. Zuvor wurde bekannt, dass Berkshire Hathaway die komplette Beteiligung aufgegeben hat.Wie aus Wertpapierunterlagen hervorgeht, hat Warren Buffett seine gesamte Beteiligung von 6,1 Millionen Aktien an Snowflake verkauft, einem in Montana ansässigen Anbieter von Datenspeicherungs-, -verarbeitungs- und -analysediensten. Buffett hielt seit dem Börsendebüt im September 2020 an seinem Bestand fest. Im Oktober 2021 erreichte die Aktie ihren Höchststand von 405 US-Dollar, bevor sie rund 68 Prozent dieses Wertes verlor. Wells Fargo hat die Aktie am Donnerstag herabgestuft. …