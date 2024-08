Berlin (ots) -Versicherte der AOK können ihre Bereitschaft zur Organ- und Gewebespende ab sofort über die App "AOK Mein Leben" in das Online-Register beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eintragen. Die neue Funktion in der App kann von den Versicherten nach der Anmeldung mit ihrer digitalen Identität (GesundheitsID) genutzt werden. Damit bietet die AOK für ihre Versicherten einen zusätzlichen Zugangsweg zu dem im März 2024 gestarteten Organspende-Register an."Mit der Platzierung der neuen Funktion auf der Startseite unserer App wollen wir unsere Versicherten motivieren, ihre persönliche Entscheidung zum Thema Organspende im Online-Register zu dokumentieren", sagt die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann, zur Erweiterung der AOK-App. "Wenn Menschen ihre Haltung zur Organ- und Gewebespende hier eintragen, muss im Falle des Falles kein Ausweis mehr gesucht oder der mutmaßliche Wille durch die Angehörigen ermittelt werden." In den ersten drei Monaten nach dem Start hatten allerdings erst 145.000 Menschen ihren Willen in das Online-Register eingetragen. "Das entspricht knapp 0,2 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren - hier gibt es also noch sehr Potenzial", so AOK-Vorständin Reimann. Mit der Einführung der "ePA für alle" Anfang 2025 werde die Aufmerksamkeit für die neue Option voraussichtlich noch steigen, so Reimann. Denn die App "AOK Mein Leben" bietet auch den Zugang zur elektronischen Patientenakte für die AOK-Versicherten.Das Organspende-Register ist ein zentrales elektronisches Verzeichnis, in dem alle Bundesbürger ihre Entscheidung für oder gegen eine Organ- und Gewebespende festhalten können. Der Eintrag ist freiwillig und kostenlos; er kann jederzeit geändert oder widerrufen werden. In den ersten Monaten nach dem Start waren Einträge in das Register nur mittels eID-Funktion des Personalausweises möglich; jetzt kommt die Anmeldung mittels GesundheitsID der gesetzlichen Krankenkassen als neue Zugangsmöglichkeit hinzu. Seit Juli 2024 sind die Transplantationszentren verpflichtet, neben der Suche nach einem Organspendeausweis und der Befragung der Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen auch das Organspende-Register zu kontaktieren und dort abzufragen, ob der Verstorbene hier seine Entscheidung zur Organspende hinterlegt hat.Die App "AOK Mein Leben" ermöglicht neben dem Zugriff auf die elektronische Patientenakte und dem Eintrag in das Organspende-Register auch die Verwaltung des E-Rezeptes. Voraussetzung für die Nutzung dieser Dienst ist die einmalige Einrichtung einer GesundheitsID. Diese digitale Identität für das Gesundheitswesen kann in der "AOK Mein Leben"-App erstellt werden. Die Anmeldung für diese App ist wahlweise mit elektronischem Personalausweis und PIN, mit elektronischer Gesundheitskarte (eGK) und PIN oder per Identifikation mittels Postident-Verfahren, also Identifizierung in einer Postfiliale, möglich. Die "AOK Mein Leben"-App ist im App-Store und im Google Play Store verfügbar. Für die Nutzung ist mindestens iOS 15 beziehungsweise Android 9 als Betriebssystem erforderlich.Nähere Informationen zur elektronische Patientenakte "AOK Mein Leben": https://www.aok.de/pk/thema/epa-fuer-alle/Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/5844670