Bad Wildungen (ots) -Gute Nachrichten für alle, die beim Thema Bestattungsvorsorge mit dem Deutschen Institut für Bestattungskultur zusammenarbeiten: Das Partnerinstitut des DIB, die Sparkasse Waldeck-Frankenberg, verzinst Treuhandeinlagen - an den Referenzzinssatz Euribor gekoppelt - zurzeit mit 1,854%. So wird die, generell auf absolute Sicherheit für die Vorsorgenden ausgerichtete, Bestattungsvorsorge des DIB finanziell noch attraktiver.Denn grundsätzlich gelten für die DIB-Bestattungsvorsorge die Prinzipien Seriosität, Sicherheit und Transparenz: Alle Treuhandgelder werden ausschließlich bei Geldinstituten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands oder des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken angelegt.Vor dem Zugriff Dritter gesichertDie Anlage des Treuhandvermögens ist zweckgebunden und vor dem Zugriff Dritter und auch dem Sozialamt gesichert. Im Todesfall erfolgt die Auszahlung nur an den Bestatter. Zudem ist sie durch das Sicherungssystem der Sparkassen und Volksbanken vor Insolvenzverlust geschützt. Für alle Treuhandkonten gilt eine absolute Transparenz hinsichtlich der Kontoführungsgebühren, der Verzinsung des Guthabens und der DIB-Verwaltungspauschale von 2,5%.Mit der Sparkasse Waldeck-Frankenberg verfügt das DIB über einen zuverlässigen Partner, der den Treugebern ein Höchstmaß an Sicherheit garantieren kann. Dies wurde unter anderem durch eine gute Bewertung für die DIB-Bestattungsvorsorge durch den Finanztest der Stiftung Warentest bestätigt.Das Deutsche Institut für Bestattungskultur GmbH ist eine zertifizierte Dienstleistungs- und Servicegesellschaft des Landesinnungsverbandes für das hessische Bestatterhandwerk und bereits seit vielen Jahren im Bereich Bestattungsvorsorge tätig. Das DIB arbeitet bundesweit mit zahlreichen Bestattungsunternehmen vertrauensvoll zusammen.Pressekontakt:DIBDeutsches Institut für Bestattungskultur GmbHGeschäftsführer Hermann HubingAuf der Roten Erde 934537 Bad WildungenTel.: 0172 6701677Tel.: 05621/7919-65https://www.dib-bestattungskultur.de/Original-Content von: DIB Deutsches Institut für Bestattungskultur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159533/5844668