Die Hellofresh Aktie erlebte am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung und sendete damit positive Signale an den Markt. Mit einem Kursanstieg von 9,13 Prozent auf 6,906 Euro im XETRA-Handel übersprang das Papier des Berliner Unternehmens wichtige charttechnische Hürden. Dieser Auftrieb könnte den Beginn einer Trendwende für den einstigen Börsenliebling markieren, der in jüngster Vergangenheit erhebliche Kursverluste hinnehmen musste. Die überraschende Entwicklung fügt sich in das insgesamt positive Marktumfeld ein, das den DAX auf eine beeindruckende Gewinnserie hievte.

Marktsentiment und Ausblick

Der deutliche Kursgewinn bei Hellofresh steht im Einklang mit der allgemeinen Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt. Der DAX verzeichnete am Donnerstag ein Plus von 1,7 Prozent und setzte damit seine Erfolgsserie fort. Für [...]

Hier weiterlesen