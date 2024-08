© Foto: Oliver Berg/dpa



Der Aktienkurs von Bayer hat kräftig zugelegt, nachdem der Konzern ein wichtiges Gerichtsverfahren in den USA gewonnen hat, das für viele weitere Klagen entscheidend sein könnte!In einem wegweisenden Gerichtsurteil hat Bayer einen wichtigen Sieg für sein Unkrautvernichtungsmittel Roundup (Glyphosat) errungen. Ein US-Berufungsgericht in Philadelphia entschied, dass Bundesgesetze Vorrang vor Landesgesetzen haben und schützte Bayer damit vor der Klage eines Landschaftsgärtners aus Pennsylvania. Diese Entscheidung könnte weitreichende Folgen für die zahlreichen anhängigen Klagen gegen das Unternehmen haben und die Rechtslage in Bezug auf Verbraucherwarnungen und Produkthaftung erheblich …