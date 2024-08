DJ MÄRKTE EUROPA/Weiter aufwärts - Kursrally bei Bayer

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind Europas Börsen am Freitag in den Handel gestartet. Trotz der kräftigen Gewinne vom Vortag nach stark ausgefallenen US-Einzelhandelsumsätzen kommt es zunächst nicht zu Gewinnmitnahmen.

Der DAX legt weitere 0,3 Prozent auf 18.233 Punkte zu und entfernt sich damit komfortabel von der 18.000er-Marke nach oben. Im DAX treibt auch ein sattes Kursplus von 8 Prozent bei Bayer. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,4 Prozent auf 4.826 Zähler. Gesucht sind konsumnahen Autowerte (+1,1%), als defensiv geltende Aktien aus den Sektoren Telekommunikation und Haushaltskonsumgüter sind dagegen europaweit das Schlusslicht mit kleinen Einbußen ihrer Subindizes.

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli um 1,0 Prozent - weit stärker als mit 0,3 Prozent erwartet. Starke Quartalszahlen des Einzelhandelsriesen Walmart untermauerten dies noch. Noch bestehende Rezessionsängste erhielten damit einen Dämpfer: Zwar wird für September nach den guten Zahlen weiter eine Zinssenkung fest erwartet, nun allerdings eher ein kleiner Zinsschritt um 25 Basispunkte und nicht mehr ein großer um 50 Basispunkte.

Aus Börsianersicht ist diese Kombination von Konjunkturzuversicht und gleichzeitigen Zinssenkungshoffnungen so etwas wie die beste aller Welten. "Die Daten, die wir in den letzten 24 Stunden gesehen haben, hätten nicht noch besser werden können", kommentiert Gina Bolvin von Bolvin Wealth Management Group den auch und weiter: "Wir sind nicht in der Rezession und das Wirtschaftswachstum geht weiter".

Der guten Stimmung zuträglich ist außerdem, dass bislang ein iranischer Gegenschlag in Reaktion auf die Ermordung eines hohen Hamas-Führers in Teheran ausgeblieben ist. Hinter den Kulissen wird unter Einbezug der USA offenbar intensiv verhandelt.

Bayer von Gerichtserfolg beflügelt

Für starke Käufe der Bayer-Aktie sorgt ein Urteil eines Berufungsgerichts in Philadelphia. Es entschied in einem Fall zugunsten der Tochter Monsanto und deren Unkrautvernichter Roundup, der in Verdacht steht, Krebs zu erregen. Ein erkrankter Kläger hatte geltend gemacht, der Konzern hätte einen Warnhinweis vor Krebs auf das Mittel anbringen müssen. Laut dem Gericht war dies nach den Bundesvorschriften über einheitliche Etiketten aber nicht zulässig.

In Kopenhagen setzen Bavarian Nordic mit plus 9,8 Prozent ihre Rally fort dank eines Impfstoffs gegen Mpox, auch bekannt als Affenpockenvirus. Das Unternehmen hat nun bei der europäischen Pharmaaufsicht (EMA) Daten für eine erweiterete Anwendung vorgelegt. Die Weltgesundheitsbehörde (WHO) hatte wegen der Ausbreitung des Virus in mehreren Regionen Afrikas am Mittwoch den Notstand erklärt. Kurz darauf wurde auch außerhalb des afrikanischen Kontinents ein erster Mpox-Fall der neuen Variante bekannt und zwar in Schweden.

Umstufungen bewegen Nucera und Cancom stärker

Thyssenkrupp Nucera verlieren 3,8 Prozent auf 9,40 Euro. Berenberg hat die Kaufempfehlung für die Aktie des Wasserstoffunternehmens auf "Halten" gesenkt. Das Kursziel wurde auf 12 nach 16 Euro reduziert. Regulatorische Fortschritte, vor allem in den USA, die den Auftragseingang ankurbeln könnten, ließen auf sich warten, so die Begründung.

Cancom fallen um fast 2 Prozent, nachdem die Aktie von Exane BNP auf "Underperform" gesenkt wurde.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.825,33 +0,4% 17,56 +6,7% Stoxx-50 4.448,50 +0,1% 4,11 +8,7% DAX 18.233,21 +0,3% 49,97 +8,8% MDAX 24.808,74 +0,1% 22,12 -8,6% TecDAX 3.343,37 +0,1% 3,27 +0,2% SDAX 13.861,55 +0,1% 15,78 -0,7% FTSE 8.324,30 -0,3% -23,05 +7,9% CAC 7.427,84 +0,1% 4,47 -1,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,25 -0,01 -0,32 US-Zehnjahresrendite 3,90 -0,01 +0,02 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:10 Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0977 +0,0% 1,0985 1,0987 -0,6% EUR/JPY 163,58 -0,2% 163,65 163,63 +5,1% EUR/CHF 0,9555 -0,2% 0,9573 0,9570 +3,0% EUR/GBP 0,8529 -0,1% 0,8527 0,8539 -1,7% USD/JPY 149,03 -0,2% 148,98 148,91 +5,8% GBP/USD 1,2871 +0,1% 1,2883 1,2867 +1,2% USD/CNH (Offshore) 7,1776 -0,0% 7,1767 7,1768 +0,8% Bitcoin BTC/USD 58.433,10 +1,4% 58.297,35 59.654,20 +34,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,74 78,16 -0,5% -0,42 +9,0% Brent/ICE 80,72 81,04 -0,4% -0,32 +7,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,615 39,65 -0,1% -0,03 +21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.451,66 2.456,48 -0,2% -4,82 +18,9% Silber (Spot) 28,13 28,43 -1,0% -0,29 +18,3% Platin (Spot) 955,30 957,50 -0,2% -2,20 -3,7% Kupfer-Future 4,14 4,15 -0,4% -0,02 +4,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

