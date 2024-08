FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Streichung einer Kaufempfehlung hat den in dieser Woche stark gelaufenen Aktien von Thyssenkrupp Nucera am Freitag einen Dämpfer versetzt. Im frühen Handel verloren die Titel des Elektrolyse-Spezialisten 3,6 Prozent und lagen im etwas höheren Nebenwerteindex SDax auf dem letzten Platz.

Analyst James Carmichael von der Berenberg Bank schrieb in einer aktuellen Studie, dass regulatorische Verzögerungen in den USA eine der größten Herausforderungen für den Konzern blieben. Er stufte die Papiere von "Buy" auf "Hold" ab. Der Experte schätzt die längerfristigen Perspektiven weiterhin optimistisch ein, jedoch lasse die Aussicht auf einen weiterhin nur begrenzten Auftragseingang bis Mitte 2025 nur wenig Spielraum für etwaige Kurstreiber.

Die Aktien waren in dieser Woche zunächst sehr stark gelaufen mit einem Kursgewinn von in der Spitze bis zu 15 Prozent. Auch Geschäftszahlen hatten gestützt. Analyst Erwan Kerouredan von der Bank RBC hatte dem Unternehmen ein robustes Quartal in einem insgesamt unsicheren Marktumfeld für grünen Wasserstoff attestiert.

Aus ihrem Ende des vergangenen Jahres begonnenen Abwärtstrend konnten die Aktien nach oben ausbrechen. Das aktuelle Kursminus bedeutet noch keinen Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend. Das von Berenberg von 16 auf 12 Euro gesenkte Kursziel lässt den Papieren beim Kurs von aktuell 9,42 Euro zudem noch deutlich Luft nach oben.