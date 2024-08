Hannover (ots) -Fördergelder in Höhe von mehr als 1,8 Millionen Euro hat die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) im vergangenen Jahr vergeben. Das geht aus dem gerade erschienenen Jahresbericht 2023 der Stiftung hervor, die von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gegründet wurde. Mit der reich illustrierten Publikation legt die Stiftung Rechenschaft ab über die Finanzen, Unterstiftungen und über alle 105 Sanierungsprojekte, mit denen sie den Erhalt von Kirchengebäuden im Jahr 2023 unterstützen konnte. Auch die Empfänger der Förderungen im Rahmen der Tochterstiftung "Orgelklang" werden darin vorgestellt."Geschichten über Kirchen sind immer auch Geschichten über Menschen", heißt es in der Einführung zum Bericht. Wie sehr sich die Mitglieder der jeweils von der KiBa geförderten Gemeinden engagieren (darunter auch solche, die nicht mehr der Kirche angehören), zeigen die zahlreichen Fotos der Publikation ebenso wie die Reportage über die ehemalige Gutskirche im thüringischen Schöngleina. Einer Gruppe von beharrlich Engagierten ist es zu verdanken, dass das historische Kirchengebäude, zu DDR-Zeiten fast verfallen, derzeit - auch mit KiBa-Mitteln - wieder instandgesetzt wird.Im Zentrum des Jahresberichts stehen die Förderprojekte des vergangenen Jahres. Von der Dorfkirche St. Gregorius in Allersleben bis zur Martinskirche im baden-württembergischen Zainingen sind alle mit Bild und Begleitinformationen präsentiert. Die meisten Gebäude befinden sich in ländlichen Regionen, Unterstützung haben aber auch größere Gotteshäuser erhalten, wie beispielsweise St. Marien in Greifswald, der Ratzeburger Dom und die Stadtkirche St. Nikolai in Kiel. Der Antragslage entsprechend liegt der Schwerpunkt der Förderungen auf Bauwerken in den östlichen Bundesländern; die KiBa unterstützt 21 Maßnahmen allein in Thüringen, in Sachsen-Anhalt sind es 17, in Mecklenburg-Vorpommern 16 Projekte.Erhältlich ist der Jahresbericht 2023 im Stiftungsbüro und im Internet unter www.stiftung-kiba.de/jahresbericht2023.Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) ist eine Stiftung der EKD und der evangelischen Landeskirchen. Seit 1999 hat sie Zusagen für Sanierungsvorhaben in Höhe von rund 35,5 Millionen Euro geben können. Rund 3.600 Mitglieder engagieren sich bundesweit im "Förderverein der Stiftung KiBa e. V." Weitere Informationen unter www.stiftung-kiba.de.Hannover, 16. August 2024Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/5844715