Pittsburgh (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche erklären die Experten von Federated Hermes, wie die kurzfristigen Marktschwankungen am Aktienmarkt zu bewerten sind und warum eine Aktienübergewichtung auf Small Caps, Substanzwerte und Schwellenländer sinnvoll ist, inwieweit die britischen Inflationsdaten überrascht haben, welche Erwartungen der Markt an die kommende geldpolitische Sitzung hat, in welchem globalen Szenario die Bank of England hinterherhinken könnte und warum der in den USA veröffentlichte Verbraucherpreisindex die Federal Reserve noch stärker unter Druck setzt. ...

