Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungserwartungen in den USA sind weiterhin präsent, auch wenn es zuletzt Korrekturen an der Erwartungshaltung gab, so die Analysten der Helaba.Die gestern bekannt gegebenen, als durchwachsen zu bezeichnenden US-Wirtschaftsdaten, hätten keine Klarheit zu den Konjunkturperspektiven gebracht, jedoch seien die soliden Einzelhandelsumsätze scheinbar höher gewichtet worden als rückläufige Industriebarometer, sodass die Zinssenkungsspekulation an Kraft verloren habe. Heute würden die Analysten erneut mit einer gemischten Datenlage rechnen, da einer positiveren Konsumlaune eine schwächere Entwicklung im Bausektor gegenüberstehen sollte. ...

