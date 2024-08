- Das Unternehmen demonstriert zuverlässige Produktion aus verschiedenen biologischen Quellen.

- Diese Fortschritte in der Herstellung bieten NurExone Flexibilität bei der Optimierung seiner Exosomen-Produktionsmethode, um Konsistenz bei gleichzeitiger Effizienz zu gewährleisten.

TORONTO und HAIFA, Israel, 15. August 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone") freut sich, bedeutende Fortschritte in ihrem Herstellungsprozess von Exosomen bekannt zu geben. Exosomen, die natürlich von Zellen freigesetzt werden, versprechen großes Potenzial für die regenerative Medizin und stehen im Mittelpunkt des innovativen ExoPTEN-Produkts des Unternehmens, das zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen und Glaukomen entwickelt wird.

In einer kürzlich durchgeführten Studie konzentrierte sich NurExone darauf, sicherzustellen, dass der Exosomen-Produktionsprozess des Unternehmens konstant zuverlässige Produkte liefern kann. Die Studie verglich Exosomen, die aus mesenchymalen Stammzellen (MSCs) des Knochenmarks von zwei verschiedenen Spendern gewonnen wurden. Trotz natürlicher Variabilität des Ausgangsmaterials zeigten die Exosomen eine konstante Ausbeute, gemessen an der Konzentration der Exosomen (Abb. A) und einer ähnlichen Größenverteilung (Abb. B), was die Zuverlässigkeit der Produktionsmethoden von NurExone belegt.

"Der Exosomen-Produktionsprozess muss stabil sein, um die gleiche Qualität der Exosomen jedes Mal sicherzustellen, selbst wenn das Stammzellmaterial von verschiedenen Spendern stammt", erklärt Dr. Noa Avni, Leiterin der Forschung und Entwicklung bei NurExone, und fügt hinzu: "Unsere Tests und Analysen haben klar gezeigt, dass dies mit unserer firmeneigenen Technologie möglich ist, die eine groß angelegte Massenproduktion ohne genetische Manipulation ermöglicht."

Um sicherzustellen, dass die Exosomen nicht nur konsistent, sondern auch effektiv bei der gezielten Behandlung von geschädigtem Gewebe sind, führte NurExone weitere Tests an einem fortgeschrittenen Tiermodell von Rückenmarksverletzungen durch. Exosomen der verschiedenen Spender wurden Ratten mit Rückenmarkskompressionsverletzungen verabreicht und mit einer unbehandelten Kontrollgruppe verglichen. Die neu produzierten Exosomen zeigten ausgezeichnete und vergleichbare Fähigkeiten zur gezielten Anlagerung an das verletzte Gebiet (Abb. C).

NurExone untersuchte auch die Wirksamkeit von Exosomen, die mit unterschiedlichen Kultivierungsmethoden produziert wurden, indem 2D-Kulturbedingungen mit den skalierbaren 3D-Kultursystemen von NurExone verglichen wurden. Die Tests zeigten, dass beide Methoden Exosomen mit ähnlichen Fähigkeiten zur gezielten Anlagerung und Behandlung produzierten (Abb. D). Die patentierte 3D-Kultur von NurExone wird voraussichtlich die kommerzielle Massenproduktion von Exosomen erleichtern.

Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer bei NurExone, betonte die Bedeutung dieser Ergebnisse und erklärte: "Die Sicherstellung der Konsistenz über verschiedene Spender und Kultursysteme hinweg bei gleichzeitiger Beibehaltung der gezielten Anlagerungsfähigkeit ist entscheidend und wird es unseren Exosomen ermöglichen, als exzellentes, gezieltes System für die Medikamentenverabreichung zu dienen." Er fügte hinzu: "Die fortlaufenden Erfolge von NurExone bei der Etablierung eines robusten, skalierbaren Exosomen-Herstellungsprozesses werden den Weg zu Behandlungen der regenerativen Medizin für eine Vielzahl von klinischen Indikationen ebnen, die von NurExone unabhängig sowie in zukünftigen Kooperationen entwickelt werden."

Abb. 1: Analyse der Eigenschaften und Anlagerungsfähigkeit von Exosomen, die von verschiedenen Spendern produziert wurden

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV gelistetes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch geführte, exosomenbasierte Therapien entwickelt, die nicht-invasiv an Patienten verabreicht werden sollen, die Verletzungen des zentralen Nervensystems erlitten haben. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN zur Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen, hat sich als wirksam bei der Wiederherstellung der motorischen Funktion in 75 % der Laborratten erwiesen, wenn es intranasal verabreicht wurde. ExoPTEN wurde von der FDA als Orphan Drug Designation eingestuft. Es wird erwartet, dass die NurExone-Plattformtechnologie neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an einer nicht-invasiven, gezielten Medikamentenverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Thesis Capital Inc.

Investment Relations - Kanada

Telefon: +1 905-347-5569

E-Mail: IR@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investment Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investment Relations - USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Begriffe wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, Aussagen zu Fortschritten im Herstellungsprozess von Exosomen; Exosomen, die großes Potenzial für die regenerative Medizin haben; die Zuverlässigkeit der Produktionsmethoden des Unternehmens; das Unternehmen, das Flexibilität bei der Optimierung seiner Exosomen-Produktionsmethode hat; Exosomen, die als exzellentes, zielgerichtetes System zur Medikamentenverabreichung dienen; das Unternehmen, das den Weg für regenerative Medizinbehandlungen für eine Vielzahl von klinischen Indikationen ebnet, die vom Unternehmen und mit zukünftigen Kooperationspartnern entwickelt werden; und die NurExone-Plattformtechnologie, die Pharmaunternehmen neuartige Lösungen bietet, die an einer nicht-invasiven, zielgerichteten Medikamentenverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung verfügbaren Informationen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen der Branchen und Länder, in denen wir tätig sind; der allgemeinen Marktbedingungen; der Fähigkeit, zusätzliche Finanzierung zu sichern; Partnerschaften, die ihre beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und sein Geschäft haben; Patente, die die Technologie von NurExone schützen; die Medikamente des Unternehmens, die ihre beabsichtigten Vorteile und Wirkungen haben; das Unternehmen, das durch neue Partnerschaften und Technologien Fortschritte in Richtung Kommerzialisierung seiner Produkte macht; das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens, die neuartig und erfinderisch sind; das geistige Eigentum, das die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und sein Geschäft hat; Exosomen, die zu einer idealen und natürlichen Wahl für die Medikamentenverabreichung werden; das Unternehmen, das Fortschritte im Herstellungsprozess von Exosomen macht; Exosomen, die großes Potenzial für die regenerative Medizin haben; die Produktionsmethoden des Unternehmens, die weiterhin zuverlässig sind; das Unternehmen, das Flexibilität bei der Optimierung seiner Exosomen-Produktionsmethode hat; Exosomen, die als exzellentes, zielgerichtetes System zur Medikamentenverabreichung dienen; das Unternehmen, das den Weg für regenerative Medizinbehandlungen für eine Vielzahl von klinischen Indikationen ebnet, die vom Unternehmen und mit zukünftigen Kooperationspartnern entwickelt werden; und die NurExone-Plattformtechnologie, die Pharmaunternehmen neuartige Lösungen bietet.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der frühen Entwicklungsphase des Unternehmens; fehlenden Einnahmen bis heute; staatlicher Regulierung; Marktakzeptanz für seine Produkte; raschem technologischen Wandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens; Abhängigkeit von den strategischen Partnern des Unternehmens; der Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie in klinische Studien übergehen; der Tatsache, dass Ergebnisse präklinischer Studien und frühe klinische Studien möglicherweise nicht die Ergebnisse späterer klinischer Studien vorhersagen können; das unsichere Ergebnis, die Kosten und der Zeitpunkt der Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; der unsichere klinische Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien möglicherweise kein effektives Design haben oder keine positiven Ergebnisse liefern; die potenzielle Unfähigkeit, die behördliche Zulassung der Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als oder in anderer Weise den Arzneimittelkandidaten des Unternehmens überlegen sind; die Einleitung, Durchführung und der Abschluss präklinischer Studien und klinischer Studien könnten verzögert, nachteilig beeinflusst oder durch unvorhergesehene Probleme beeinträchtigt werden; die potenzielle Unfähigkeit, eine ausreichende Finanzierung zu erhalten; die potenzielle Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; dass die NurExone-Plattformtechnologie Pharmaunternehmen keine neuartigen Lösungen bieten kann; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben werden; die Unfähigkeit des Unternehmens, Partnerschaften zu realisieren; das Risiko, dass Exosomen keine ideale und/oder natürliche Wahl für die Medikamentenverabreichung werden; das Risiko, dass das Unternehmen keine Fortschritte im Herstellungsprozess von Exosomen erzielen kann; das Risiko, dass Exosomen keine tragfähige Option in der regenerativen Medizin sein werden; das Risiko, dass die Produktionsmethoden des Unternehmens unzuverlässig werden; das Risiko, dass das Unternehmen keine Flexibilität bei der Optimierung seiner Exosomen-Produktionsmethode hat; das Risiko, dass Exosomen nicht als gezieltes System zur Medikamentenverabreichung dienen werden; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, den Weg zu Behandlungen der regenerativen Medizin für eine Vielzahl von klinischen Indikationen durch das Unternehmen und/oder mit zukünftigen Kooperationspartnern zu ebnen; das Risiko, dass die NurExone-Plattformtechnologie Pharmaunternehmen keine neuartigen Lösungen für die nichtinvasive gezielte Medikamentenverabreichung für andere Indikationen bieten kann; und die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" auf den Seiten 29 bis 36 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 30. März 2023 diskutiert werden, eine Kopie davon ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und die Leser sollten sich nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf vernünftigen Annahmen des Managements basieren, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalversion hier einsehen: https://www.globenewswire.com/news-release/2024/08/15/2931234/0/en/NurExone-Biologic-Achieves-Key-Milestone-in-Support-of-Robust-Exosome-Manufacturing-Process.html



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67059R1091Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18388186-nurexone-biologic-erreicht-wichtigen-meilenstein-unterstuetzung-robusten-exosomen-herstellungsprozesses