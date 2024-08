© Foto: ASSOCIATED PRESS | Michel Euler - picture alliance



Der Flugtaxi- und EVTOL-Hersteller Archer Aviation hat mit der Lieferung eines seiner Kleinflugzeuge an die US-Luftwaffe einen weiteren Meilenstein erzielt.In der aufstrebenden Flugtaxi-Branche heben sich aktuell drei Hersteller hervor. Das ist neben dem in München beheimateten Unternehmen Lilium der chinesische Hersteller EHang sowie der US-amerikanische Konzern Archer Aviation. Archer Aviation nimmt an Dual-Use-Programm teil Dem ist am Donnerstag ein weiterer Meilenstein gelungen. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wurde das erste Modell der Midnight-Baureihe an die US-Luftwaffe ausgeliefert. Die Lieferung hat stattgefunden im Rahmen eines sogenannten …