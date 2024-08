Krypto-Experte bullisch für Dogwifhat: Hat PEPU mehr Potenzial?

Dogwifhat fällt in den letzten 24 Stunden um rund 5 Prozent. Damit hat der Meme-Coin in der vergangenen Woche rund ein Fünftel seines Werts verloren. Dennoch könnten wir uns aktuell in einer spannenden Marktphase befinden. Denn Dogwifhat stabilisiert sich am wichtigen Support. Die aktuelle Unterstützung könnte dabei einen Einstieg mit enger Absicherung ermöglichen.

Ferner sehen Experten auch andere Gründe für Dogwifhat. So äußerte sich der folgende Analyst dezidiert bullisch über WIF.

8 reasons why $WIF will be a top 10 coin.



A thread from the future:

Die folgenden drei Argumente sprechen demnach klar für Dogwifhat (WIF).

WIF als Hebel-Wette auf SOL

So sieht der Experte klar bullisches Potenzial für Dogwifhat, weil er WIF als Hebel-Wette auf $SOL einschätzt. Schließlich ist Dogwifhat der führende Meme-Coin auf der L1 Solana. Preis von SOL erholte sich im letzten Jahr massiv, nach dem FTX-Crash. In dieser Zeit etablierte sich das Solana-Ökosystem dank niedriger Handelsgebühren und des Erfolgs von Plattformen wie Pump.fun als beliebter Handelsplatz. WIF wurde dabei schnell zum dominanten Meme-Coin innerhalb des Solana-Ökosystems. Derartige Meme-Coins fungieren oft als Hebel auf ihre nativen Token der Blockchain. So dürften Händler weiterhin WIF im Zuge einer Hebelstrategie auf SOL verwenden, was die Nachfrage antreibt.

First-Mover und relative Stärke

Ferner führt der Analyst die "First Meme Mover"-Spieltheorie als Argument für Dogwifhat an. WIF hat sich durch seine eigenen Verdienste zum führenden Meme-Coin entwickelt und ist im kollektiven Bewusstsein zum Sinnbild des aktuellen Memecoin-Superzyklus geworden. Im letzten Jahr waren es PEPE oder BONK - diesjährig profitierte Dogwifhat und ist nun eine Top 50 Krypto. Diese Entwicklung sei nicht nur eine einfache Marktdynamik, sondern eher ein kulturelles Phänomen. WIF hat erheblichen Einfluss im Kryptomarkt erlangt und profitiert vom viralen Marketing. Diese Präsenz in den Köpfen der Investoren sorgt dafür, dass das Interesse an WIF kontinuierlich wächst.

Bullisches Volumen und Liquidität

Ferner sei ein Argument für Dogwifhat das Handelsvolumen, das als einer der zuverlässigsten Indikatoren im Kryptomarkt gilt. Sowohl WIF als auch PEPE sind dominante Spieler im Meme-Coin-Sektor. Unter den Meme-Coins wies PEPE zwar das höchste Handelsvolumen auf, doch WIF beeindruckt kontinuierlich mit einem hohen Volumen, das mitunter auf dem Niveau von Shiba Inu und Dogecoin liegt - beides Top 20 Kryptowährungen. Diese hohe Liquidität macht WIF besonders attraktiv für Investoren. Große Anleger können durch diese Liquidität leicht eine Rendite von 5-10x erzielen, da sie problemlos in und aus Positionen ein- und aussteigen können. Der Handel von WIF ist anders als bei kleinen Meme-Coins ohne großes Slippage möglich, womit sich WIF auch für Wale eignet.

Dogwifhat Alternative: Ist PEPU die bessere Wahl?

Der Kryptomarkt bietet dennoch 2024 eine Vielzahl an Möglichkeiten. Insbesondere Meme-Coins haben in den letzten Jahren erheblich an Popularität gewonnen. Während Dogecoin als Vorreiter in dieser Kategorie gilt, gewinnen zunehmend auch andere Projekte an Bedeutung, die neben humorvollen Memes auch zusätzlichen Nutzen bieten. Diese Kombination ging zuletzt viral. Ein solches Projekt, das aktuell große Aufmerksamkeit erregt, ist Pepe Unchained - schließlich explodierte PEPU über 9 Millionen US-Dollar im Presale.

Pepe Unchained

Pepe Unchained verfolgt dabei einen innovativen Ansatz, der das Projekt von anderen Meme-Coins abhebt. Statt sich auf die Ethereum-Blockchain zu stützen, nutzt Pepe Unchained eine fortschrittliche Layer-2-Technologie. Schließlich bleibt Ethereum als Basis grundsätzlich beliebt, doch mitunter ist das Ökosystem zu teuer. L2 sind hier die Lösung. Diese Entscheidung ermöglicht es dem Projekt also, schnellere und kostengünstigere Transaktionen durchzuführen. Die Entwickler von Pepe Unchained möchten damit nicht nur einen einfachen Meme-Coin schaffen, sondern ein ganzes Meme-Ökosystem aufbauen.

Pepe will get his own chain - better, faster, and the first memecoin Layer 2!



Launching at the end of the presale

Ein weiteres Highlight des Projekts ist der bevorstehende Launch der Layer-2-Lösung, der von den Entwicklern auf X angekündigt wurde. Interessant ist für Investoren wohl auch das Staking-Angebot von Pepe Unchained, das mit einer Rendite von über 215 Prozent APY lockt. Der Kaufprozess der Token ist dabei bewusst einfach gehalten - einfach das Wallet mit der Website verbinden und dann ETH/USDT/BNB gegen PEPU tauschen. Doch schon heute wird der Preis das nächste Mal angehoben, sodass sich Anleger für maximale Buchgewinne etwas beeilen müssen.

Pepe Unchained

