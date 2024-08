Altcoins: Diese 5 Token sollten Anleger jetzt verkaufen

Aktuell zeigt sich der Krypto-Markt verhalten und nur wenige Kryptowährungen können überhaupt eine signifikante Kursveränderung erleben. Vor allem der Altcoins-Markt darf allerdings in den kommenden Wochen stärke Veränderungen erwarten, denn nach dem Ende der aktuellen Sommerpause kehren viele Anleger zurück, um ihre Gelder in Ethereum, Solana und Co zu investieren, woraufhin die entsprechenden Kurse stark steigen könnten.

Jedoch gibt es auch viele Coins, die schon seit Monaten - oder gar Jahren - in den Krypto-Wallets vieler Anleger schlummern und keine Renditen abwerfen. Wir verraten, welche Projekte sich einfach nicht mehr lohnen und welche Altcoins von Investoren verkauft werden sollten.

Die Altcoins sollten jetzt verkauft werden

Es gibt viele Projekte am Krypto-Markt, die einst vielversprechend ausgesehen haben - und sogar unglaubliche Erfolge feiern konnten -, jetzt jedoch mit so starken Problemen zu kämpfen haben, dass sie sogar als "Zombie Coins" bezeichnet werden. Wir haben einmal sieben Projekte herausgearbeitet, die mit höchster Wahrscheinlichkeit niemals wieder an den bisherigen Erfolgen anknüpfen werden:

Axie Infinity (AXS): Einst für über 160 US-Dollar pro Token gehandelt, ist das Pokémon-ähnliche Blockchain-Game nun mit 4,66 US-Dollar pro AXS-Token tief gefallen. Dank einer schwindenden Community ist keine Veränderung zu erwarten. Bitcoin Cash (BCH): Einst als Hardfork von Bitcoin (BTC) gestartet, sollte Bitcoin Cash mit einer achtfachen Blockgröße schnellere Transaktionen als Bitcoin bieten. Trotzdem sind die meisten Anleger bei Bitcoin geblieben und BCH ist inzwischen eine der Kryptowährungen, die seit ihrer Einführung stark an Wert verloren hat. Decentraland (MANA): Einst als große Innovation angepriesen, sollte Decentraland als eines der ersten Metaverse-Projekte die Welt im Sturm erobern. Nachdem NFTs allerdings an Wert verloren haben, kam der große Crash und der MANA-Token fiel von einem Preis von über 5 US-Dollar in der Spitze auf nunmehr 0,26 US-Dollar. Auch hier schwindet die Community merklich und der Hype ist längst vorbei. FTX Token (FTT): Nachdem die Kryptobörse FTX Insolvenz verkünden musste, hat der FTT-Token keinerlei Nutzen mehr. Wer noch Restbestände im eigenen Portfolio hat, sollte diese schnellstmöglich loswerden. Ethereum Classic (ETC): Die Hardfork von Ethereum (ETH) wurde deshalb geschaffen, weil die Entwickler hinter dem ETC-Token bereits 2016 die Unveränderlichkeit eines Systems an die erste Stelle gesetzt haben. Allerdings hat sich der ETH-Token durchgesetzt und ETC führt heutzutage nur noch ein Schattendasein.

Natürlich gibt es noch viele weitere Hardforks, Metaverse-Token und Blockchain-Games, die es einfach nicht geschafft haben, sich langfristig etablieren zu können. Als moderner Krypto-Trader sollte versucht werden, zu verstehen, wann ein Projekt keine Chance auf ein Comeback hat. In so einem Fall ist es sinnvoll, die gekauften Token zu verkaufen und den Erlös daraus in vielversprechendere, eher neue Projekte zu investieren. Gerade die schnelllebigen Meme-Coins könnten eine sinnvolle Alternative darstellen.

Fast 3 Millionen US-Dollar im Presale: Base Dawgz kurz vor neuem Meilenstein

Derzeit befindet sich Base Dawgz (DAWGZ) noch im Vorverkauf, doch konnten bisher schon fast 3 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt werden. Die Investoren sind vor allem deshalb von dem Meme-Coin-Projekt überzeugt, weil dieses als Multi-Chain-Token gleich auf mehreren Blockchain-Netzwerken genutzt werden kann: Neben Solana und Ethereum lässt sich der DAWGZ-Token nämlich auch auf Base, Avalanche und der Binance Smart Chain einsetzen.

Hierbei kommen die neuen Ansätze der Wormhole-Technologie sowie der Portal-Bridge-Technologie zum Einsatz. Die soll eine dezentralisierte Nutzung garantieren und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Base Dawgz Nutzer möglichst frei in der Entscheidung sind, welche der großen Meme-Coin-Blockchains den eigenen Bedürfnissen am ehesten entsprechen.

Zudem ist bereits ein erster Staking-Pool aktiv, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 838 % bietet. Grund genug für viele Anleger, frühzeitig in das Base Dawgz Projekt einzusteigen und von den Bonuszahlungen zu profitieren.

