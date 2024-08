Absatzeinbruch von Verbrennern im chinesischen Markt

Werbung







Die stark rückläufigen Zahlen von Neuzulassungen für Verbrenner sorgen bei deutschen Herstellern wie Mercedes und VW für Kopfschmerzen.



Übereinstimmenden Medien zufolge, betrug der Anteil von Neuwagen mit Verbrennungsmotor in China 2020 noch stattliche 94 Prozent. In der ersten Hälfte dieses Jahres lag er allerdings nur noch bei 59 Prozent. Somit kam es allein im ersten Halbjahr von 2024 zu einem Absatzrückgang von über 775.000 Fahrzeugen. Im Gegenzug legten die Neuzulassungen für elektrische sowie Hybridfahrzeuge zu, diese stiegen um 38 Prozent, was einem Neuwagenvolumen von 1,1 Millionen Fahrzeugen entspricht. Die größten Profiteure sind hierbei die E-Fahrzeug-Hersteller aus China selbst, durch die technologische Überlegenheit ihrer Fahrzeuge erfreuen sich diese eines regen Absatzes. Deutsche Hersteller hingegen verzeichnen gravierende Einbrüche in Umsatz und Gewinn in einem ihrer wichtigsten Märkte, so sank ihr Marktanteil um ca. 6 Prozentpunkte.





















