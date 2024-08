EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/2024



16.08.2024 / 11:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Borussia Dortmund erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023/2024 sowohl den höchsten Konzernumsatz als auch die höchste Bruttokonzerngesamtleistung seiner Unternehmensgeschichte. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen der sportliche Erfolg in der UEFA Champions League als auch die deutlich verbesserten Brutto-Transferentgelte. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Konzernumsatz um EUR 90,9 Mio. bzw. 21,7 % auf EUR 509,1 Mio. und die Bruttokonzerngesamtleistung um EUR 123,6 Mio. bzw. 24,0 % auf EUR 639,0 Mio. Das Konzernergebnis verbesserte sich im Geschäftsjahr 2023/2024 um EUR 34,7 Mio. auf EUR 44,3 Mio.

Das Konzernergebnis betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr EUR 44,3 Mio. (Vorjahr EUR 9,6 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf EUR 48,6 Mio. (Vorjahr EUR 10,8 Mio.), das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf EUR 150,3 Mio. (Vorjahr EUR 123,2 Mio.).

Die Konzernumsatzerlöse betrugen EUR 509,1 Mio. (Vorjahr EUR 418,2 Mio.). Diese betreffen mit EUR 52,6 Mio. (Vorjahr EUR 43,5 Mio.) den Spielbetrieb, EUR 146,6 Mio. (Vorjahr EUR 142,3 Mio.) die Werbung, EUR 206,0 Mio. (Vorjahr EUR 157,5 Mio.) die TV-Vermarktung, EUR 47,9 Mio. (Vorjahr EUR 33,4 Mio.) das Merchandising sowie EUR 56,0 Mio. (Vorjahr EUR 41,5 Mio.) Conference, Catering, Sonstige.

Borussia Dortmund erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/2024 eine Bruttokonzerngesamtleistung (Konzernumsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 639,0 Mio. (Vorjahr EUR 515,4 Mio.).

Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte und sonstigen Ausbuchungen sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 97,9 Mio. (Vorjahr EUR 72,5 Mio.).

Die Personalaufwendungen im Konzern erhöhten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von EUR 236,2 Mio. um EUR 32,3 Mio. auf EUR 268,5 Mio. Die Abschreibungen im Konzern reduzierten sich von EUR 106,3 Mio. um EUR 2,0 Mio. auf EUR 104,3 Mio. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Konzerns stiegen zum Vorjahr von EUR 114,0 Mio. um EUR 52,7 Mio. auf EUR 166,7 Mio.

Das Konzernfinanzergebnis verbesserte sich von EUR -6,1 Mio. um EUR 8,8 Mio. auf EUR 2,7 Mio., das Steuerergebnis betrug EUR -4,3 Mio. (Vorjahr EUR -1,2 Mio.)

Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen des Konzernabschlusses von Borussia Dortmund.

Im Einzelabschluss der KGaA nach handelsrechtlichen Vorschriften weist die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 37,9 Mio. (Vorjahr EUR 9,1 Mio.) aus. Angesichts der Ergebnislage beabsichtigt die Geschäftsführung, dem Aufsichtsrat für den gemeinsam zu fassenden Gewinnverwendungsvorschlag an die ordentliche Hauptversammlung 2024 unter anderem die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,06 EUR für das Geschäftsjahr 2023/2024 je dividendenberechtigte Aktie vorzuschlagen. Hierüber wird der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 26. September 2024 einen Beschluss fassen; die endgültige Endscheidung über die Gewinnverteilung obliegt bei der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA indes allein der Hauptversammlung.



Dortmund, den 16. August 2024

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA wird zu den vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/2024 am heutigen Tage um 11:30h in Dortmund eine Bilanzpressekonferenz veranstalten, die via LIVE-Streaming unter https://tv.bvb.de sowie http://aktie.bvb.de mit verfolgt werden kann.

