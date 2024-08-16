Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 16.08.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 685 internationalen Medien
Historisches MUSK-TRUMP Interview: Atomenergie im Fokus! Panther Minerals auf dem Weg zum Energie-Riese?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A142FC | ISIN: US7835132033 | Ticker-Symbol: RY4D
Siehe auch RYANAIR HOLDINGS PLC
Tradegate
16.08.24
12:19 Uhr
93,50 Euro
-0,50
-0,53 %
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RYANAIR HOLDINGS PLC ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RYANAIR HOLDINGS PLC ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
93,0093,5012:34
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.