Hamburg (ots) -Hamburg, 16.8.2024. Während um uns das urbane Leben pulsiert, wächst die Sehnsucht nach Ruhe und Natur. Doch wer will deshalb gleich aufs Land ziehen? Warum sich nicht den gemütlichen Country-Look direkt nach Hause holen? Die neuen Country-Stars verbinden gute Traditionen mit frischen Ideen. Mit bewährtem Handwerk, natürlichen Materialen, wärmenden Farben und Textilien, die der Seele guttun, zelebriert der Landhaustil jetzt sein Comeback. Landleben in der Stadt? Das lässt sich einrichten!Welcher Landhaus-Typ sind Sie? Wir zeigen Ihnen drei Country-Stile, mit denen Sie direkt ein Stück Landhausglück in die eigenen vier Wände zaubern können.New Tradition: Der Landhaus-Look modern interpretiertGeborgenheit und Behaglichkeit zeichnen diesen Wohnstil aus, der uns ein Wiedersehen mit traditionellen Möbelstücken in modernem Gewand bietet. Adieu Schnörkel, willkommen Frischekick in Farbe, Licht & Design.Tauchen Sie hier in ein Wohngefühl voller Wärme ein.Cool Britannia: Der neue Landhaus-Look - modern, kreativ und "very british"Darf's ein bisschen mehr sein? Tiefe Töne, muntere Muster, starke Kontraste. So wird der Landhaus-Look aus extravaganten Zutaten und vielseitigen Landhausmöbeln im kreativen Mix richtig spannend!Hier geht es zum Country-Look mit einem Hauch von Boho-Charme.Hey Hygge: Der nordische Landhaus-Stil - natürlich, schlicht und urgemütlichDie Skandinavier lieben und leben Gemütlichkeit. Mit angenehmem Licht, klaren Formen, kuscheligen Textilien und einer guten Prise Natur kommen sie besonders entspannt und hyggelig durch Herbst und Winter.Erleben Sie hier diesen lässigen Landhaustil.SCHÖNER WOHNEN feiert das Comeback dieses gemütlichen Wohntrends in einem aufwendig produzierten Landhaus-Beileger (Ausgabe 10/24) voller Ideen und mit vielen Beispielen aus der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.Auf die Landpartie einstimmen kann man sich bereits in der Magazin-Ausgabe 09/2024 und auf dem Instagram-Account von SCHÖNER WOHNEN und SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.Mehr Country-Feeling gewünscht? Auch online bietet die SCHÖNER WOHNEN-Redaktion viele Tipps, Hintergründe und Wohnbeispiele fürs Country-Feeling zuhause. Ob klassischer Landhausstil, Modern Country oder ein Ausflug nach Great Britain - hier ist für jeden etwas dabei.Viel Freude bei der nächsten Landpartie!Über die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion:Die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion ist Deutschlands bekannteste Lizenzmarke im Einrichtungsbereich und feiert im kommenden Jahr 25-jähriges Jubiläum. Vom Bodenbelag über Wandfarben, Tapeten, Textilien und Leuchten bis hin zu Möbeln bietet die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion in Kooperation mit 25 Lizenzpartnern Produkte für jeden Wohnstil und jeden Geschmack.