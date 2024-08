ESPOO (IT-Times) - Der finnische Nokia-Partner HMD Global expandiert in Asien und führt unter eigenem Label eine eigene Marke für Smartphones in China ein. Nokia kündigte am 16. August 2024 an, dass die Marke HMD Global, statt "Nokia", offiziell in China auf den Markt kommen wird.HMD Global befasst sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...