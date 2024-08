© Foto: picture alliance / pressefoto Mika Volkmann | MIKA VOLKMANN



Ermutigende Wirtschaftsdaten und starke Gewinne haben US-Aktien einen erstaunlichen Turnaround beschert, sagen Analysten. Wird eine Zinssenkung der US-Notenbank dadurch überflüssig?Der S&P 500 hat am Donnerstag seine gesamten Verluste vom August wieder aufgeholt, nachdem der Index den schlechtesten Start in einen Monat seit acht Jahren verzeichnet hatte. Bei Börsenschluss am Donnerstag lag der S&P 500 im August um 0,4 Prozent im Plus, während der technologielastige Nasdaq Composite laut FactSet-Daten im Monatsvergleich nur geringfügig niedriger lag. Wall-Street-Stategen sagen, dass starke Wirtschaftsdaten aus den USA in dieser Woche dazu beittrugen, die Befürchtungen der Anleger über eine …