Mit Verspätung sind die hochsommerlichen Temperaturen im August nun auch bei uns angekommen. Auch an den Börsen ging es in der vergangenen Woche heiß her und solide Dividendentitel sorgten trotz turbulenter Aktienmärkte für Stabilität im Depot. Darüber hinaus bieten qualitativ hochwertige Dividendenaktien eine Reihe von Vorteilen, die sie für viele Anleger attraktiv machen. Zum Beispiel bieten sie ein regelmäßiges passives ...

Den vollständigen Artikel lesen ...