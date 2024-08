BYD, der chinesische Elektroauto-Gigant, setzt seinen Expansionskurs in Asien fort und verzeichnet positive Resonanz an der Börse. Das Unternehmen plant, in Kürze den Verkauf von drei Modellen in Pakistan zu starten, darunter eine Limousine und ein SUV. Gleichzeitig bereitet BYD den Markteintritt in Sri Lanka vor, wo ein neuer Showroom und ein Servicecenter in Colombo eröffnet werden sollen. Diese strategischen Schritte zur Erschließung neuer Märkte in der Region Asien-Pazifik haben das Interesse der Anleger geweckt.

Positive Kursentwicklung trotz Herausforderungen

Die BYD-Aktie reagierte positiv auf die Expansionsnachrichten und verzeichnete einen Anstieg von 1,9 Prozent auf 27,87 USD an der NASDAQ OTC. Obwohl der Kurs noch unter dem 52-Wochen-Hoch von 32,80 USD liegt, zeigt sich eine [...]

