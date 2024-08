Der Müll in GTA 3 und Vice City hat zum Flair der beiden virtuellen Städte beigetragen. Allerdings schaffte es das Feature nicht in San Andreas. Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler erklärt warum. Obbe Vermeij, ein ehemaliger Entwickler bei Rockstar North hat vor kurzem verraten, warum es so viel Müll in GTA 3 und GTA Vice City gibt. Außerdem geht er darauf ein, warum es der fliegende Unrat nicht in das deutlich größere GTA San Andreas geschafft hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...