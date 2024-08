© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa



Obwohl die langfristigen Argumente für Wasserstoffwerte auf der Hand liegen: Kurzfristig sehen Analysten hier kräftigen Gegenwind. Berenberg stuft den Anlagenbauer aus Dortmund von Kaufen auf Halten herab.Anfang August hatte die lange Talfahrt der Aktie von Thyssenkrupp Nucera zu einem neuen Allzeittief bei 7,68 Euro geführt. Seither hat sich die Aktie zwar wieder stark erholt und kratzte in dieser Woche wieder an der 10-Euro-Marke. Doch am Freitag folgt der nächste Dämpfer. Die Berenberg-Bank senkt ihr Kursziel für die Aktie von 16 auf 12 Euro. Gleichzeitig stuft er die Aktie von Kaufen auf Halten herab. Die Aktie reagiert bis zum Mittag mit einem Verlust von mehr als vier Prozent. Die …