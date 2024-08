Krypto Experte: Darum wird Bitcoin auf neue Höhen steigen

In der aktuellen Marktlage zweifeln viele daran, ob Bitcoin und der restliche Kryptomarkt tatsächlich noch einmal in einen Bullrun kommen werden. Heute meldet sich ein bekannter Experte zu Wort, der mit über 147.000 YouTube-Abonnenten und über 700.000 Followern auf X bekannt ist. Krypto Rover ist der Ansicht, dass Bitcoin in naher Zukunft eine bedeutende Preissteigerung erleben wird. Die langfristigen Indikatoren deuten darauf hin, dass die jüngsten Kurskorrekturen und Marktstimmungen die langfristige Wertentwicklung nicht beeinträchtigen werden.

Aktuelle Marktentwicklungen

Nach der letzten Abwärtsbewegung des Bitcoin-Kurses von 60.000 auf 56.000 US-Dollar konnte sich der Kurs der Leitwährung wieder schnell auf 58.000 US-Dollar erholen. Obwohl am allgemeinen Markt derzeit ein bärischer Trend erkennbar ist, da niedrigere Hochs und tiefere Tiefs gebildet werden, gibt es aus Sicht des Experten keinen Grund zur Panik. Seine Analyse auf Tagesbasis deutet für ihn auf eine klare Musterbildung hin.

Head and Shoulder Muster, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=RnLAXHZyIVk

Bitcoin ist nach dem Halving im April nach seinen Ausbrüchen auf das Allzeithoch in eine Konsolidierungsphase eingetreten, die historisch betrachtet letztlich in eine Aufwärtsbewegung führen sollte.

Die Bedeutung der Short-Positionen

Ein zentraler Punkt für die weitere Entwicklung des Kurses ist für den Experten die Anzahl der Short-Positionen, die derzeit auf Bitcoin eröffnet werden. Aktuell zeigt sich der Markt mit einer sehr hohen Anzahl an Short-Positionen, was auf eine bärische Stimmung der Anleger hindeutet. Grundsätzlich ist das eher ein Anzeichen dafür, dass sich der Markt in Richtung weiterer Korrekturen einstellen wird. Jedoch kann dies auch schnell ins Gegenteil umschlagen.

Bitcoin Long/Short Verhältnis, Quelle: https://www.coinglass.com/de/LongShortRatio

Durch einen "Short Squeeze" könnten bei steigenden Kursen die Short-Verkäufer gezwungen werden, enorme Mengen an Bitcoin zu kaufen. Dadurch kann der Hebel von neuen Long-Positionen deutlich erhöht werden. Wenn Großinvestoren also viele Käufe tätigen, könnten diese durch diesen Mechanismus weitere Unterstützung finden und den Preis deutlich nach oben treiben.

Das Interesse institutioneller Investoren

Während viele kleine Investoren aktuell sehr vorsichtig mit weiteren Investitionen sind, steigt das Interesse der institutionellen Investoren weiter an. Nicht umsonst haben auch am "schwarzen Montag" zahlreiche Großinvestoren weitere Bitcoin akkumuliert, während viele aus Panik ihre Bestände verkauft haben. Auch die Nachfrage der großen US-Banken wie Goldman Sachs zeigt, dass Bitcoin für sie eine attraktive Investition darstellt. Diese Käufe erfolgen trotz der anhaltend geringen Beteiligung von Einzelhändlern, was eine Situation schafft, in der die "Smart Money"-Investoren den Markt dominieren. Aus Sicht des Experten ist diese Situation mit früheren Bullenmärkten vergleichbar, in denen institutionelle Investoren früh Bitcoin gekauft haben, bevor durch entsprechende Meinungsbildung über die Medien viele Kleinanleger ihr Geld in die Währung gepumpt haben.

Ein weiterer entscheidender Faktor, den Rover anspricht, ist die zunehmende globale Liquidität. Zentralbanken wie die Bank of Japan und die People's Bank of China haben Milliarden in die Märkte gepumpt, was laut Rover den Bitcoin-Preis nach oben treiben könnte.

Langfristiger Ausblick

Obwohl derzeit eine hohe Volatilität am Markt herrscht, ist Krypto Rover optimistisch, dass sich die langfristige Entwicklung von Bitcoin in die erwartete Richtung bewegt. Konsolidierungsphasen sind in allen bisherigen Zyklen zu finden, womit sie eine gesunde Basis für Kryptowährungen bilden können. Er erwartet ein weiteres Ansteigen in den nächsten Monaten, wobei gerade auch die US-Präsidentschaftswahlen erheblichen Einfluss auf den Markt haben werden.

