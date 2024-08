Pepe Unchained, Base Dawgz oder The Meme Games - Welcher Presale-Meme-Coin überzeugt?

Nur wenige Kryptowährungen konnten seit dem Beginn des Jahres 2024 besser performen als Bitcoin. Diese wenigen Token waren alles Meme-Coins, die auf die eine oder andere Weise die Community überzeugen konnten. Kein Wunder, dass viele neue Presale-Projekte versuchen, sich mit ihren eigenen Meme-Coin-Ideen von der Konkurrenz abzuheben.

Wir werfen in diesem Artikel einen Blick auf gleich drei neue Projekte, die sich aktuell im Vorverkauf befinden und mit innovativen Ansätzen und Konzepten überzeugen.

Presale #1: Weltweit erster Layer-2-Meme-Coin Pepe Unchained

Bisher haben sich alle Meme-Coin-Projekte auf einer bereits etablierten Blockchain befunden. Vor allem Solana-Meme-Coins erfreuen sich hoher Beliebtheit, denn im Vergleich zur Ethereum-Blockchain ist Solana schneller und wesentlich günstiger. Das soll sich jetzt allerdings ändern - zumindest wenn es nach Pepe Unchained ($PEPU) geht: Das Projekt setzt auf die moderne Layer-2-Technologie und baut zwar auch auf dem Ethereum-Netzwerk auf, bietet jedoch mit dem eigenen Blockchain-Ansatz wesentlich bessere Konditionen.

So ist Pepe Unchained bis zu 100-mal schneller als Ethereum und kann dadurch wesentlich geringere Gebühren verlangen, wodurch der $PEPU-Token ein klarer Konkurrent der beliebten Solana-Meme-Coins ist. Außerdem fällt die Rendite des bereits aktiven Staking-Programms mit aktuell 219 % wesentlich höher aus als bei der Konkurrenz, was schon jetzt viele Anleger zu überzeugen scheint. Schließlich wurden bereits über 9 Millionen US-Dollar im Vorverkauf an Kapital gesammelt.

Sollte der $PEPU-Token wie erhofft auch nach dem offiziellen Launch weiterhin beliebt bleiben und sogar dem großen Vorbild $PEPE zur Konkurrenz werden, könnte Pepe Unchained sogar ein eigenes Ökosystem für weitere Meme-Coin-Entwickler werden.

Investiere heute noch günstig in den $PEPU-Coin!

Presale #2: Multi-Chain-Token Base Dawgz setzt auf neue Web3-Konzepte

Ein neues Krypto-Projekt hat den großen Vorteil gegenüber etablierten Kryptowährungen, dass es neue Web3-Technologien direkt implementieren und von Anfang an verwenden kann. Auch Base Dawgz ($DAWGZ) hat diesen Trend erkannt und setzt deshalb als Multi-Chain-Token auf das Konzept der Portal-Bridge-Technologie sowie der Wormhole-Technologie. Dadurch ist es möglich, dass der Multi-Chain-Token sowohl auf Ethereum und Solana als auch auf der Binance Smart Chain, Base und Avalanche zum Einsatz kommt. Dies garantiert, dass jeder interessierte Anleger das dezentrale Meme-Coin-Netzwerk nutzen kann, das den eigenen Wünschen entspricht.

Weiterhin bietet Base Dawgz ein einzigartiges Share-to-Earn-Konzept, denn Mitglieder der $DAWGZ-Community können unter dem Motto "Be Social for Airdrops" einfach selbst Inhalte - also unter anderem Memes oder Tweets - erstellen. Dafür erhalten sie Punkte, die nach dem Ende des laufenden Vorverkaufs in Base Dawgz Coins umgewandelt und per Airdrops verschickt werden. Damit soll vor allem die Community hinter dem Meme-Coin in den Vordergrund gerückt werden.

Besuche die Base Dawgz Presale-Webseite für weitere Informationen!

Presale #3: Olympische Spiele im Krypto-Space - The Meme Games

Auch wenn die Olympischen Spiele jetzt vorbei sind, so stehen als Nächstes die Paralympischen Spiele an. Das Projekt The Meme Games ($MGMES) befindet sich deshalb noch bis zum 10. September im Vorverkauf, um so als inoffizieller Token der Olympischen und Paralympischen Spiele weiterhin Anlegern die Chance zu bieten, günstig in den $MGMES-Token zu investieren. Dabei setzt das Meme-Coin-Projekt einen starken Fokus auf den olympischen Gedanken, aber auch auf Gamifizierung und Wettkampf.

Insgesamt fünf sportliche Meme-Charaktere treten nämlich in The Meme Games im 169-Meter-Rennen gegeneinander an. Über das Play-to-Win-Konzept können die Anleger eine Prognose darüber wagen, welche der fünf Nationen das Rennen für sich ausmachen wird. Liegen sie damit richtig, erhalten sie Bonuszahlungen.

Interessant ist zudem, dass The Meme Games ebenfalls ein Staking-Programm anbietet, das bereits im Vorverkauf läuft. Hier wird aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 560 % geboten, wobei der Staking-Pool in den kommenden zwei Jahren garantiert aktiv bleibt. Die $MGMES-Token, die zudem über das Wettkampf-Spiel gewonnen werden, lassen sich ebenfalls im Staking-Programm anlegen.

Kaufe jetzt günstig $MGMES-Coins!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.