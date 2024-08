In der Verbio-Initialisierung von mwb research in der vergangenen Woche wiesen die Analysten explizit darauf hin, dass sich der Markt aufgrund steigender Umweltquoten, einer stärkeren Expansion in den US-Markt, aber auch aufgrund der prohibitiven Maßnahmen der EU gegen Dumpinganbieter aus China erholt. Die Zölle, die sich am schnellsten auswirken sollen, sind nun konkreter geworden und gelten für Biodiesel aus China. Sie werden heute mit Sätzen zwischen 12,8 und 36,4 % eingeführt und gelten zunächst für sechs Monate. Chinesische Anbieter hatten zuvor die Situation der hohen Preise in der EU ausgenutzt, um Biodiesel zu exportieren. Die Ausfuhren stiegen auf über 150 000 Tonnen pro Monat und lagen damit fast 100 % über dem Durchschnitt der letzten Jahre vor 23. In Anbetracht der positiven Auswirkungen der Zölle für die lokalen Hersteller bekräftigen die Analysten von mwb research ihr BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 30,00. Am 20. August wird mwb research die zweite German Select Online Conference veranstalten, bei der Verbio als eines von 10 Unternehmen Einblicke aus erster Hand geben und Fragen beantworten wird. Registrieren Sie sich kostenlos hier: https://research-hub.de/events/registration/2024-08-20-14-00/VBK-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Verbio%20SE