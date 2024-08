Die Ergebnisse der Deutsche Rohstoff AG für das zweite Quartal zeigten eine ähnliche Performance wie das starke erste Quartal. Der Umsatz stieg um 2 % gegenüber dem Vorquartal auf 56,6 Mio. EUR, unterstützt durch höhere realisierte WTI-Preise trotz eines leichten Rückgangs der Produktion. Im Jahresvergleich stiegen die Umsätze um beeindruckende 74%, unterstützt durch ein starkes Produktionswachstum, insbesondere in Wyoming. Das EBITDA verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal geringfügig auf 42,1 Mio. EUR, wobei die Marge mit rund 75 % im Quartalsvergleich stabil blieb. Höhere Abschreibungen aufgrund der kapitalintensiven Bohrungen in Wyoming führten jedoch zu einem Rückgang der EBIT-Marge im Vergleich zum ersten Quartal. Der starke operative Cashflow von 48,6 Mio. EUR wurde zur Finanzierung erheblicher Investitionen verwendet, was zu einem negativen freien Cashflow führte. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr. mwb research's Analysten passen ihre Schätzungen für höhere Abschreibungen an und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 55,70 (alt: EUR 56,70), wobei die Analysten ihre Kaufempfehlung beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG