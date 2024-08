Der Umsatz von Metro lag im 3. Quartal 23/24 um 2% über dem Konsens und das bereinigte EBITDA entsprach weitgehend den Erwartungen (minus 1%). Der Umsatz wuchs währungsbereinigt und portfoliobereinigt um 4,4%, angeführt vom Wachstum des Zustell- und Online-Marktplatzgeschäfts, während die physischen Märkte nur ein geringes Wachstum verzeichneten. Die Umsatzzahlen in Deutschland und im Westen wurden durch einen späten Sommerbeginn beeinträchtigt, der das HoReCa-Geschäft etwas belastete; dies wurde durch eine gesunde Dynamik im Osten und in Russland mehr als kompensiert. Unter Berufung auf ein allgemein unsicheres Marktumfeld hat das Management seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 24 bekräftigt. Die Analysten von mwb research erkennen zwar die Fortschritte von Metro bei der Umsetzung der sCore-Wachstumsstrategie und die konsequente Fokussierung auf Multichannel-HoReCa-Kunden an, doch sind noch erhebliche Fortschritte erforderlich, um die für 2030 gesteckten Ziele zu erreichen und die Prognosen zu erhöhen. Die Analysten von mwb research behalten ihr BUY-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 7,70 bei, da die Bewertungen attraktive Einstiegspunkte bieten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Metro%20AG