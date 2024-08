© Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Press Wire/dpa



Der japanische Aktienmarkt verzeichnete den stärksten Wochenanstieg seit über 4 Jahren. Elektronikhersteller und Banken führten die Erholung an, wodurch der Nikkei Verluste ausgleichen konnte.Der Nikkei-225-Index kletterte, angetrieben von positiven Wirtschaftsdaten aus den USA und der Abwertung des Yen auf 150 gegenüber dem US-Dollar, um ein paar Prozentpunkte nach oben. Die Wochen zuvor ließ der japanische Leitindex mächtig Federn, was sich durch den Rückgang von Margin Trades beschleunigte. Margin-Handel ist bei Anlegern sehr beliebt in Japan. "Aktien, die im vergangenen Monat stark verkauft wurden, werden nun wieder gekauft, da sich der Markt von der Krise erholt", zitiert Bloomberg …