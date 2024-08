Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen leichten Kursanstieg an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Wert um 0,2 Prozent auf 25,05 Euro, wobei zwischenzeitlich sogar ein Höchststand von 25,06 Euro erreicht wurde. Diese positive Entwicklung reiht sich in einen längerfristigen Aufwärtstrend ein, der die Aktie in die Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 25,08 Euro bringt.

Optimistische Zukunftsaussichten

Analysten zeigen sich zuversichtlich für die Zukunft des Telekommunikationsriesen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 29,59 Euro, was ein erhebliches Wachstumspotenzial impliziert. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,898 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen diese positiven Erwartungen: Der Konzern konnte seinen Umsatz um 4,31 Prozent auf 28,39 Milliarden Euro steigern und den Gewinn je Aktie von 0,31 auf 0,42 Euro erhöhen.

Deutsche Telekom Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...