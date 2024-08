Die adesso SE habe laut SMC-Research im ersten Halbjahr Umsatz und EBITDA gesteigert, doch mit der Ergebnisentwicklung insgesamt enttäuscht. Dies habe das Unternehmen zu einer Revision der diesjährigen Ergebnisziele veranlasst. Auch der SMC-Analyst Adam Jakubowski erwartet 2024 nun einen geringeren Gewinn als zuvor, traut der Aktie aber dennoch ein hohes Erholungspotenzial zu.

adessso habe im zweiten Quartal das starke Umsatzwachstum fortgesetzt und die Erlöse um 16 Prozent gesteigert. Damit habe auch das Wachstum im ersten Halbjahr knapp 16 Prozent auf 631,1 Mio. Euro betragen, womit sich das Unternehmen auf dem besten Weg befinde, die eigene Zielsetzung für das Gesamtjahr (über 1.250 Mio. Euro) zu erreichen. Die Analysten gehen weiterhin von 1.340 Mio. Euro aus.

Leider sei die Gewinnentwicklung nicht so positiv. Im zweiten Quartal habe das EBITDA im Vorjahresvergleich zwar um 37 Prozent auf 9,9 Mio. Euro gesteigert werden können, doch werde das Ausmaß der Verbesserung durch das außergewöhnlich schwache Niveau aus 2023 überzeichnet. Für sich betrachtet, habe die EBITDA-Marge im zweiten Quartal bei mageren 3,2 Prozent gelegen. Auch in Summe der ersten sechs Monate, in denen das EBITDA um 10 Prozent auf 27,7 Mio. Euro habe gesteigert werden können, sei die EBITDA-Marge mit 4,4 Prozent schwach (und sogar leicht unter Vorjahr) ausgefallen.

Diese enttäuschende Entwicklung, deren wichtigste Ursache eine unzureichende Auslastung der Mitarbeiter sei, habe adesso Anfang August zu einer Abwärtsrevision der diesjährigen EBITDA-Ziele von zuvor 110 bis 130 Mio. Euro auf nun 80 bis 110 Mio. Euro veranlasst. Die Analysten haben dies in ihrem Modell nachvollzogen und rechnen nun mit 90 Mio. Euro, woraus sich ein EBIT von 24,3 Mio. Euro und ein Nettogewinn von 7,4 Mio. Euro ergeben sollte. Selbst diese Ziele erfordern eine deutliche Ergebnisverbesserung im zweiten Halbjahr, die die Analysten aber aufgrund der vorteilhaften kalendarischen Effekte, des gedrosselten Personal- und Kostenwachstums und der erwarteten Erhöhung der Auslastung für realistisch halten.

Auf dieser Grundlage sehen die Analysten den fairen Wert der adesso-Aktie bei 160,00 Euro und trauen ihr damit ein sehr hohes Erholungspotenzial zu. Dementsprechend bestätigen sie das Urteil "Buy".

