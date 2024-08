Bayer hat in den USA einen wichtigen juristischen Sieg im Glyphosat-Rechtsstreit errungen, nachdem ein Berufungsgericht in Philadelphia zugunsten des Unternehmens entschieden hat. Diese Entscheidung stärkt Bayers Position in den laufenden Verfahren und könnte eine Überprüfung durch den US Supreme Court nach sich ziehen. Der Aktienkurs von Bayer reagierte positiv auf die Nachricht, bleibt jedoch aufgrund der anhaltenden Rechtsunsicherheiten und ...

