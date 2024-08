Serve Robotics, ein Spin-off von Uber für autonome Lieferroboter, erweitert seine Partnerschaft mit Uber Eats. Das von Nvidia unterstützte Startup will bis zu 2.000 seiner Lieferroboter über die Uber-Plattform in mehreren Märkten in den USA einsetzen. Bei dem Lieferroboter handelt es sich um ein elektrisches Gefährt, das mit seinen vier Rädern entfernt an einen Kinderwagen erinnert. Serve Robotics gibt an, zur Ausweitung seiner "autonomen Bürgersteig-Lieferungen" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...